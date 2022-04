Rocket League : La Formule 1 de retour, avec un Fan Pass 2022

La F1 de retour dans Rocket League

Voiture Formula 1 2022 (hitbox Dominus)

Bruit de moteur Formula 1 2022

Roues Pirelli

Sticker Alfa Romeo 2022

Sticker AlphaTauri 2022

Sticker Ferrari 2022

Sticker McLaren 2022

Sticker Red Bull 2022

Sticker McLaren Miami 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a environ un an, Psyonix annonçait une collaboration pour implanter, en jeu, la Formule 1. Alors que la saison a débuté il y a peu, le plus célèbre des championnats automobiles fait son retour dans Rocket League, avec une pléthore d'objets cosmétiques. Cela se fera en parallèle du Grand Prix de Miami.En effet,, déverrouillant également d'autres objets plus tard dans l'année. Notez que durant la même période, une bannière de joueur Formula 1 2022 sera gratuite pour tous les joueurs, toujours dans la boutique.Pour ce premier pack, les joueurs pourront récupérer(le design a été revu), avec une hitbox Dominus. Un bruit de moteur et des roues Pirelli sont également de la partie. Vous pouvez retrouver tout le contenu ci-dessous :Bien évidemment, tous les objets ne sont compatibles qu'avec la voiture Formula 1 2022. Psyonix précise également que deux autres lots d'objets F1 seront proposés plus tard dans l'année, un cet été et un autre en automne, avec des stickers et des variantes, notamment.N'oubliez donc pas de vous rendreet profiter de tous ces cosmétiques, qui ne seront disponibles que le temps d'un moment.