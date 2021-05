Rocket League : La F1 arrive avec le pack Formule 1

Pack F1 de Rocket League

Formula 1 2021 (voiture) Sticker Alfa Romeo 2021 Sticker AlphaTauri 2021 Sticker Alpine 2021 Sticker Aston Martin 2021 Sticker Ferrari 2021 Sticker Haas 2021 Sticker McLaren 2021 Sticker Mercedes-AMG Petronas 2021 Sticker Red Bull 2021 Sticker Williams 2021

Roues Pirelli

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En amont du lancement de la, Psyonix avait annoncé que les joueurs devaient s'attendre à voir débarquer la NASCAR (chose faite), mais aussi la Formule 1, qui tient désormais sa date d'arrivée. Le studio a effectivement donné de plus amples informations ce 19 mai, la veille de l'arrivée de ces voitures surpuissantes.Ainsi, nous pourrons découvrir ces véhicules de course dès ce 20 mai, date à laquelle les pilotes commenceront les essais pour le Grand Prix de Monaco, l'un des plus célèbres du monde et attendu de la saison de F1. Grâce au, les joueurs pourront piloter la Red bull de Verstappen, la Mercedes d'Hamilton ou encore la Ferrari de Leclerc. Tous les véhicules seront disponibles, grâce à des stickers. Voici le contenu du pack :Autre information et pas des moindres,Enfin, Psyonix nous apprend qu'en plus de l'arrivée de ce pack dans la boutique d'objets de Rocket League , jusqu'au 26 mai. Le tout sera de retour à plusieurs reprises durant l'année, toujours en coïncidant avec des événements de la saison de F1.