Rocket League : Heure de sortie de la saison 24 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 24 de Rocket League, qui arrive d'ici quelques heures sur toutes les plateformes.

À l'image de nombreux jeux multijoueur, Rocket League propose un système saisonnier, permettant d'ajouter du contenu depuis un long moment. Ici, les saisons durent environ trois mois et Psyonix est sur le point de lancer sa vingt-quatrième saison depuis que son jeu est passé en free-to-play, en 2020. De fait, une multitude de joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront profiter de la saison 24 de Rocket League et de ses quelques nouveautés, et ce, quelle que soit leur plateforme de jeu.

Heure de sortie de la saison 24 de Rocket League

Les plus habitués n'auront aucun mal à deviner l'heure de sortie de la saison 24 de Rocket League en France, étant donné que Psyonix ne change que très rarement ses habitudes, pour ne pas dire jamais. En général, le studio déploie son contenu entre 17 heures et 19 heures, et pour cette saison 24, Psyonix ne devrait pas changer grand-chose. Ainsi la saison 24 de Rocket League sera disponible officiellement le 23 mars aux alentours de 17 heures. Le contenu ne sera accessible qu'à ce moment-là.

Néanmoins, comme toujours, pour en profiter, il faudra avoir téléchargé la mise à jour, qui devrait être assez conséquente, comme chaque nouvelle saison. Mais pour faciliter les choses, les développeurs la rendent disponible un peu plus tôt, pour que tout le monde puisse télécharger les données en amont, et permettre à celles et ceux qui n'ont pas la fibre de ne pas être trop en retard en anticipant. Psyonix a informé que le patch serait normalement téléchargeable dès minuit, le 23 septembre.

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Concernant les nouveautés de cette saison 24 de Rocket League, Psyonix les a officialisés il y a quelques jours déjà, comme très souvent. Pêle-mêle, sachez que les festivités comprendront un nouveau mode de fin de partie en 1v1, quelques fonctionnalités ajoutés, la possibilité d'échanger des objets du marché noir et bien évidemment un Rocket Pass inédit. Une collaboration avec Persona 5 sera aussi au programme.











Rendez-vous donc dès ce mercredi 23 septembre aux alentours de 17 heures, pour profiter pleinement de la saison 24 de Rocket League et de toutes ses nouveautés.