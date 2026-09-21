La saison 24 de Rocket League apporte un mode original, une fonctionnalité attendue, et des skins

La saison 24 de Rocket League s'annonce historique. Dès le 23 septembre, le jeu de Psyonix plonge dans une ambiance clandestine avec des nouveautés majeures. Entre la possibilité de régler ses comptes en duel, l'arrivée de Persona 5 et la refonte des commandes, les joueurs vont être servis.

La saison 24 de Rocket League marque un tournant radical pour le célèbre jeu de voitures propulsées. Disponible à partir du 23 septembre, cette mise à jour plonge la communauté dans une atmosphère urbaine et clandestine où le style compte autant que la victoire. Les développeurs ont écouté les requêtes historiques des fans pour livrer une copie extrêmement riche.

Régler ses comptes en public avec le Duel d'honneur

La grande attraction de cette saison réside dans l'introduction du Duel d'honneur. Il s'agit d'une mécanique inédite permettant aux joueurs de défier un adversaire en un contre un immédiatement après la fin d'une partie classique. Si le défi est accepté, les deux rivaux s'affrontent sous les yeux du reste du salon qui devient spectateur. Cette fonctionnalité promet de pimenter les fins de match et d'offrir une dimension compétitive encore plus intense.

Pour célébrer les performances individuelles, le jeu introduit également un podium centré sur le meilleur joueur. Lors de l'écran de fin, l'explosion de but du joueur le plus utile se déclenchera dans les cages derrière l'équipe gagnante. De plus, un tableau des scores personnalisable fait son apparition, laissant le choix d'afficher quatre statistiques spécifiques selon le mode de jeu.

Le marché noir et les commandes repensées

Les collectionneurs ont de quoi se réjouir avec l'arrivée très attendue de l'échange du marché noir. Les joueurs accumulant des objets en double de cette rareté peuvent désormais en sacrifier trois pour obtenir un objet inédit ou une variante peinte manquante à leur inventaire.

Les amateurs de clavier et souris voient Psyonix déployer une refonte des commandes avec de nouveaux raccourcis par défaut et une caméra libre inédite. Cette dernière permet de diriger la vue à sa guise et s'annonce également compatible avec les manettes. Les joueurs les plus compétitifs pourront aussi viser le top 100 classé pour décrocher des titres exclusifs récompensant leur maîtrise absolue du terrain.

Des événements temporaires explosifs et Persona 5

Le lancement de la saison s'accompagne du mode temporaire Bullet Ball. Dans cette arène de survie, une balle explosive à tête chercheuse traque un joueur spécifique. Il faut alors esquiver, geler la balle ou s'agripper aux adversaires pour transférer la menace et rester le dernier véhicule en piste.

Dès le 25 septembre, un partenariat prestigieux avec Persona 5 viendra enrichir le contenu. Les joueurs pourront débloquer de nombreuses récompenses thématiques comme les roues Trickstar, le sticker universel « Voleurs fantômes de cœur » ou encore l'accessoire Joker. Une Fourgonnette Mona sera également proposée dans la boutique pour parfaire cette esthétique japonaise.

Un Rocket Pass sous le signe de l'automobile

Enfin, le Rocket Pass de la saison 24 met à l'honneur des véhicules emblématiques. Les joueurs pourront déverrouiller la Volkswagen Golf GTI Édition 50, la Dominus GT 76 et la Pareto 5S. De nombreuses options de personnalisation, telles que les roues holographiques Avertissement et l'explosion de but Anipop, viendront garnir les garages des joueurs les plus assidus.











Rendez-vous dès ce 23 septembre donc, pour découvrir la saison 24 de Rocket League, sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible en free-to-play.