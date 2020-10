Rocket League : Ghostbusters s'invite pour l'événement Haunted Hallows d'Halloween

Un Rocket League effrayant durant Halloween

De jolies récompenses durant l'événement Haunted Hallows

Les dates de l'événement Haunted Hallows

Débute le 20 octobre 2020 à 18 heures.

Se termine le 02 novembre 2020 à 19 heures.

Le 20 octobre 2020 sera l'occasion de fêter une nouvelle fois la tant attendue fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des Îles Anglos-Celtes,. Bien que particulièrement populaire outre-Atlantique, cette fête s'est grandement popularisée et démocratisée au cours des dernières décennies dans l'Hexagone.Comme chaque année depuis sa sortie, à l'occasion d'Halloween, les développeurs de Rocket League proposeront un événement terrifiant mettant en avant la célèbre franchise. Bien entendu, des défis seront également à compléter afin de déverrouiller des objets à thème ainsi que des modes à durée limitée. En effet, à partir du 20 octobre, vous aurez deux semaines pour tenter de remplir l'intégralité des défis proposés. Tout comme durant l'événement Llama-Rama, lancé lors du passage de Rocket League sur Epic Games, différents cosmétiques pourront être débloqués au fur et à mesure de vos exploits pendant l'tels que l'accessoire Slimer, les roues Ghostbusters, le turbo Mood Slime et bien plus encore.Despourront également être gagnées tout au long de l'événement, ces dernières pouvant renfermer des objets des séries Turbo, Nitro ou encore Vindicator. Bien évidemment,proposera aussi des modes à durée limitée :et. Le premier reprendra les concepts habituels du Heatseeker mais prendra place dans une toute nouvelle arène urbaine sombre, hantée et grandement effrayante, alors que le Spike Rush aura lieu dans différentes cartes nocturnes.La boutique d'objets, dont l'inventaire change quotidiennement, vous permettra de tomber sur des cosmétiques encore plus effrayants pour décorer votre bolide. Vous-y retrouverez notamment des objets estampillés Ghostbusters ainsi que les objets populaires ayant été présents au cours des derniers Haunted Hallows de Rocket League comme Stay Puft, l'explosion de but de la faucheuse et la Ecto-1, la première voiture qui a été officiellement proposée dans la boutique d'objet Vous retrouverez ci-dessous quelques-unes des récompenses qui vous attendront durant les deux semaines de l'événementde