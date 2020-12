Rocket League : Frosty Fest, l'évènement de Noël fait son retour

Les dates importantes à retenir pour l'évènement Frosty Fest

14 décembre à 18 heures : début du Frosty Fest avec Winter Breakaway

21 décembre : retour de Spike Rush

28 décembre : retour de Heatseeker

4 janvier : fin du Frosty Fest

Si vous faites partie de l'un des nombreux joueurs à être arrivé sur Rocket League suite à sa mise à disposition gratuite sur Epic Games, vous serez heureux d'apprendre que Psyonix va proposer, pour la quatrième fois de son histoire, un évènement saisonnier à l'occasion des fêtes de fin d'année et, notamment, de Noël. Bien entendu, cet évènement spécial apportera de nouveaux défis, des modes à durée limitée mais aussi des cosmétiques issus des Frosty Fests passés.Bien évidemment, en complétant les défis Frosty Fest, vous recevrez de nombreux cosmétiques et objets saisonniers liés à l'évènement hivernal tels queet même le nouveau, dont vous retrouverez un petit aperçu dans la galerie présente ci-dessous.feront également leur grand retour sous forme de récompenses de défis et renfermeront en leur sein des objets provenant des séries Accélérateur, Élévation et Triomphe.À l'instar d'Halloween, des modes à durée limitée feront leur apparition. Au nombre de trois, vous retrouverez, une variante du mode Jour de neige où un manteau neigeux s'est abattu sur le Stade Throwback, donnant un air de patinoire de hockey sur glace. Ce mode inédit sera disponible le temps de sept jours, du 14 au 21 décembre, et sera suivi de Spike Rush et de Heatseeker en 2v2 sur des arènes enneigées.