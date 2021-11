Rocket League : Direction le Cosmos pour la Saison 5

Quand débute la saison 5 de Rocket League ?

Nouveaux véhicules et Rocket Pass

Nouvelle arène

Il ne reste plus que quelques heures avant quene se termine, signifiant que vous n'avez plus beaucoup de temps pour espérer remporter les roues données en récompense de celle-ci, avant que la Saison 5 et sa thématique centrée sur le Cosmos n'arrivent.(heure centrale européenne), après que le déploiement de la mise à jour, quelques heures plus tôt, à 1 heure du matin (toujours heure centrale européenne).La Saison 5 sera l'occasion de voir débarquer, lequel contient de nombreux objets mystiques tels que la, le, qui se transforme en fonction de votre vitesse, et une nouvelle explosion de but prête à prendre le contrôle :. Plus d'informations seront partagées le 16 novembre afin de présenter, plus en détails, les récompenses intergalactiques de ce nouveau Rocket Pass.Le Rocket Pass Premium vous permettra de débloquer le nouveau véhicule futuriste,. Sa version plus évoluée et finale, la voiture, sera disponible après avoir monté les niveaux de ce Rocket Pass Premium.Pour cette nouvelle saison, la Starbase ARC a été envahie par une force démoniaque qui l'a transformée en nouvelle arène désormais appelée Starbase ARC (Contrecoup). Vous aurez un bref aperçu de ce nouveau terrain dans la bande-annonce, partagée ci-dessous, dans laquelle vous retrouverez la chanson inédite « Player of Games » de l'artiste, musicienne et auteure-compositrice-interprète canadienne Grimes.