Rocket League dévoile sa saison 6

La saison 6 de Rocket League se dévoile

Quelques jours après avoir découvert les récompenses de la saison 5 , Psyonix, le studio en charge du développement de Rocket League, revient vers nous pour nous présenter une partie du contenu de la saison 6, qui arrive ce 8 mars. Pour cette nouvelle saison, le thème abordé sera les dessins animés. Naturellement, qui dit nouvelle saison dit nouvelles choses. Et pour le coup, les joueurs de Rocket League pourront profiter d'une multitude de nouveautés, allant des skins à une voiture en passant par un mode de jeu, sans oublier le fameux Rocket Pass.Côté Rocket Pass, les joueurs faisant son acquisition pourront profiter, comme toujours, d'une multitude de skins exclusifs, qu'il sera possible de récupérer uniquement par ce biais., ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, puisque cette dernière n'est pas la hitbox la plus prisée de la communauté.Pour le reste, notamment celles et ceux n'achetant pas le Rocket Pass,. L'arène Neo Tokyo version comics fait également son arrivée, pour coller dans le thème de cette saison. De nouvelles récompenses seront également attribuées pour les tournois, à l'image de rouleaux de papier toilette, de lourds Dumbbells et des roues à dents.Enfin, en plus de l'arrivée du Black Fennec dans la boutique du jeu, dès le lancement de la saison 6, notez que. Les détails ne sont pour le moment pas connus, mais Psyonix précise qu'il sera « sans nul doute un succès retentissant ».La saison 6 de Rocket League arrive ce mardi 8 mars, dans la soirée, sur toutes les plateformes.