Rocket League détaille ses améliorations PS5 et Xbox Series X/S

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Suite au passage en free-to-play deà la fin de l'été 2020, de nombreux joueurs ont tenté l'expérience et se sont laissés séduire par le gameplay original proposé par Psyonix, mêlant football et voiture. De ce fait, avec ce regain de popularité, si tant est qu'elle ait baissée un jour, il n'est pas étonnant de savoir que le jeu multijoueurLes développeurs ont tenu à les détailler afin que les joueurs puissent en prendre connaissance plus facilement.Ainsi, sur les nouvelles consoles de Microsoft,. Notez qu'un nouvel onglet, nommé « Qualité vidéo » sera implanté pour laissé aux joueurs le choix de paramétrer la qualité et la performance.Pour la PlayStation 5, les attentes sont quasiment les mêmes,. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site officiel . Notez également que Rocket League arrivera dès le lancement de ces consoles, les 10 et 19 novembre en France.