Rocket League date et dévoile la Saison 9

La Saison 9 de Rocket League se dévoile

Date de sortie de la Saison 9

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que la Saison 8 de Rocket League touche à sa fin, les joueurs attendent impatiemmentd'une part pour découvrir les nouveautés, et de l'autre pour voir ce que vont leur réserver les développeurs en cours de saison.Le thème de cette nouvelle saison n'est autre que. La plupart des nouveautés seront marquées par ces éléments, notamment avec le Rocket Pass, qui. Quatre versions seront disponibles pour celles et ceux qui font l'acquisition du passe, et qui progressent à travers les niveaux. Notez que. De nombreux éléments de personnalisation seront aussi à débloquer, tels que le sticker Constella, les roues Piercer: Crystalized ou encore les roues Forerunner: Roasted. Des explosions de buts seront également proposées aux niveaux 96 et 115.Côté contenu, il sera possible de profiter, dans laquelle les éléments ont pris le dessus. En cours de saison, il sera possible de profiter de modes temporaires, avec le retour de Neon Nights, mais aussi le fameux Frosty Fest. Plus d'informations à ce sujet seront partagées en temps voulu.Enfin, pour ce qui est des récompenses de tournoi, il sera possible de mettre la main sur la traînée Seared, le turbo Fireball ou encore l'antenne Oil Can. Certains auront même la chance de récupérer l'explosion de but Fire Clap et le Skulking Scale.Pour ce qui est de. Il ne vous reste donc plus que quelques jours à patienter, durant lesquels vous pouvez tenter d'atteindre un meilleur classement, pour débloquer les récompenses de la Saison 8