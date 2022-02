Rocket League : Batman fait son grand retour

Batman est de retour dans Rocket League

LOT THE BATMAN - 1 100 CRÉDITS Châssis (Hitbox Dominus) Batmobile (2022) Bruit de moteur Batmobile (2022) Peinture Dark Knight Matte Roues Batmobile (2022) Turbo Batmobile (2022) Traînée Batmobile (2022) Sticker Reel Life Explosion de but Batman



MTL Gotham City Rumble

À l'occasion de la sortie de, le nouveau film mettant en scène le célèbre justicier masqué,propose un tout nouveau bolide. Conçu dans les laboratoires secrets de Wayne Entreprises, cette, des peintures fidèles au film et une Explosion de but reprenant le nouveau symbole du Chevalier Noir.Ce nouveau véhicule sera disponible dans la boutique du jeu du 2 mars à 18 heures au 9 mars à 3 heures, dans un lot qui sera vendu contre 1100 crédits. Voici le contenu de ce deux pack :Notez qu'à l'exception de l'Explosion de but Batman, les objets inclus dans le lot The Batman peuvent être uniquement équipés sur la version 2022 de la Batmobile, cette dernière ne pouvant pas être personnaliser avec des objets supplémentaires.Les portes de l'Asile d'Arkham sont ouvertes et un vent de folie a de nouveau gagné les arènes de Rocket League, transformant ce noble jeu en modeimplacable. Dans ce MTL, les power-ups fonctionnent de la même façon qu'en, mais s'inspirent des nombreux méchants ayant hanté le passé de Batman. Multipliez les dégagements faciles avec le, élevez-vous dans les airs avec lesou projetez la balle derrière vous à l'aide du. Et ne laissez surtout pas lesmarquer un but.Vous retrouverez, ci-dessous, un aperçu de la Batmobile 2022 et de son Explosion de but.