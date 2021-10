Rocket League : Batman de retour avec l'événement Haunted Hallows

Événement Haunted Hallows 2021 sur Rocket League

Décal Joker Dominus

Boost Joker Dominus

Décal Gotham's Finest Merc

Roues

Toppers Harley Quinn

Boost Poison Ivy

De nombreux jeux vont fêter Halloween ces prochains jours, et parmi eux nous retrouvons bien évidemment, un habitué du genre. Psyonix vient en effet d'annoncer que l'événement annuelétait de retour, dès ce 14 octobre sur toutes les plateformes. La tête d'affiche de cet événement n'est nul autre que l'homme chauve-souris, Batman. Pour l'occasion, des défis seront de la partie, pour gagner quelques récompenses.Comme nous vous le disions, l'événement permettra aux joueurs de valider quelques défis, assez faciles,. Nous retrouverons entre autres :Un mode à durée limitée est également disponible, puisque le mode Rumble est transformé pour proposer des bonus inspirés de Batman, avec notamment le gant de boxe de Joker, le marteau de Harley au lieu de Boot et les vignes de Poison Ivy en lieu et place du grappin. Qui plus est, l'Arène Beckwith Park arrive avec des couleurs et une décoration revues pour l'occasion.Pour ce qui est de la boutique,Un bundle spécial sera également proposé à la communauté pour 2000 crédits.. Dans le même temps, il sera possible de réclamer le titre de joueur Dark Knight gratuit comme récompense de connexion.