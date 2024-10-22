Rocket League ajoute enfin une fonctionnalité demandée depuis des années

Psyonix et Epic Games ont annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité importante et demandée depuis très longtemps par les joueurs de Rocket League, afin de suivre leurs statistiques.
Rocket League
est un jeu qui met l'accent sur la compétitivité, avec l'objectif d'atteindre le rang le plus haut, d'enchaîner les victoires, tout en ayant un ratio de buts et de passes décisives assez élevé. Mais il est parfois difficile d'accéder à des statistiques assez poussées, notamment pour suivre sa progression. Psyonix et Epic Games l'ont enfin compris et apportent un nouvel outil à tous les joueurs.
Suivez vos statistiques dans Rocket League
Vous allez pouvoir bénéficier d'un nouvel écran dans Rocket League
, dans le menu via votre profil, pour avoir accès à une pléthore d'informations, notamment le résultat des dernières parties, le mode, le nombre de buts marqués, les passes décisives ou encore les sauvetages. Les 20 dernières parties sur les 30 derniers jours y sont recensées.
Il sera également possible de conserver les replays des parties qui vous intéressent.
Allez plus loin avec le profil de joueur
Mais ce n'est pas le seul ajout, bien au contraire. Les développeurs mettent également en ligne une nouvelle page sur le site internet (rocketleague.com/signin
), qui permet d'obtenir une multitude de renseignements après s'être connecté avec son compte Epic Games.
Vous pourrez y retrouver différentes statistiques sur toutes vos prouesses, depuis votre première partie. Que ce soit l'année du lancement, le nombre de tirs, de buts ou de passes décisives, ou encore les statistiques de saison, tout y est.
En bref, voici ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette page :
- Carte de carrière avec vos statistiques depuis le début
- Année du lancement du profil
- Niveau d'EXP
- Classement le plus élevé
- Nb de tirs
- Nb de buts
- Nb d'arrêts
- Nb de passes décisives
- Nb de meilleurs joueurs
- Nb de victoires
- Statistiques de la saison
- Deux options : « Saison en cours » ou « Saison précédente »
- Statistiques :
- Niveau de récompense saisonnière (Saison en cours uniquement)
- Niveau de Rocket Pass (Saison en cours uniquement)
- Nb de parties jouées
- Nb de victoires
- % de victoire
- % de tir
- Temps de jeu
- Nb de tirs et moy. de tirs par partie
- Nb de buts et moy. de buts par partie
- Nb d'arrêts et moy. d'arrêts par partie
- Nb de passes décisives et moy. de passes décisives par partie
- Nb de meilleurs joueurs et moy. de Meilleurs joueurs par partie
- Nb de démolitions et moy. de démolitions par partie
- Par mode de jeu : Classement actuel, niveau de compétence, nombre de parties jouées et série gagnante
- Parties récentes
- Regardez les résultats, longueurs et date de vos dix dernières parties sur les 30 derniers jours.
- Comptes associés
- Vous pouvez lier toutes les plateformes sur lesquelles vous jouez à Rocket League à cet endroit du profil ! Associez votre compte Epic Games à votre compte PlayStation, Xbox, Nintendo et Steam.
De quoi avoir un vrai suivi, plutôt que d'aller sur un site tiers. En fonction du retour de la communauté, des améliorations pourraient être apportées.
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