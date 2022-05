Boutique Rocket League 16 mai 2022

Objets en Vedette

Air Strike Pourpre 2200 2200 Cristiano Blanc titane 400 400

Objets Quotidiens

Phoenix Cannon 2200 2200 P-SIMM: Inverted Noir 1100 1100 Global: Warp Wave Orange 900 900 Proton Vert profond 600 600 Kyrios 400 400 Zombie Terre de Sienne 200 200

Boutique Rocket League, toutes les informations

500 Crédits → 4,99 euros,

1100 Crédits → 9,99 euros,

3000 Crédits → 24,99 euros,

6500 Crédits → 49,99 euros.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tous les jours, à vingt et une heure, Psyonix met à jour laen proposant de nouveaux objets cosmétiques, comprenant des châssis, des stickers, des accélérations turbo, des explosions de but, des roues, des bannières de joueurs, des accessoires et des traînées de toute rareté, allant du rare au très rare, en passant par l'importé et l'exotique pour finir avec le, francisé en. Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des cosmétiques disponibles à la date dusur laChaque jour Psyonix, le studio en charge du développement de, propose par l'intermédiaire de lade nouveaux cosmétiques répartis dans deux catégories distinctes, à savoir «» et «». Les objets présents dans la première catégorie citée sont disponibles pendant 48 heures et sont bien souvent bien plus rares et, par conséquent, plus recherchés que ceux issus de la seconde, ces derniers pouvant être achetés sur une période de 24 heures.Bien évidemment, chacun de ces objets sera proposé à un prix différent, allant de 50 à 2000 Crédits, en fonction de son type et de son niveau de rareté, classifié par des codes couleurs spécifiques (Rose → Marché noir, Jaune → Exotique, Violet → Très rare, Bleu → Rare). Avant de dépenser les Crédits nécessaires pour vous offrir l'objet dont vous avez toujours rêvé, vous saurez si l'objet en question est peint ou certifié. Bien sûr, les Crédits nécessaires pour acquérir l'un des objets listés dans la boutique pourront être échangés contre de l'argent réel :Les objets présents, à l'heure actuelle, dans lal'ont peut-être déjà été il y a quelques jours ou quelques semaines alors que d'autres y font, potentiellement, leur apparition pour la première fois. Cependant, rien n'indique qu'un objet disponible aujourd'hui puisse faire son retour dans cette même boutique un jour ou l'autre. Si l'un des cosmétiques présents dans lavous fait de l’œil, dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que ce dernier sera achetable par son biais.Nous vous invitons à revenir sur notre site chaque jour pour prendre connaissance des différents objets présents dans lasans avoir à lancer votre titre préféré de Psyonix.