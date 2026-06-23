Roblox : Un FPS bluffant rassemble 8 millions de joueurs avec des mécaniques inédites

Un jeu de tir tactique bluffant de réalisme vient de franchir le cap des sept millions de parties jouées sur Roblox. Développé par seulement deux personnes, TTK s'inspire des meilleurs titres du genre et prouve que la plateforme peut offrir des expériences matures et exigeantes.

Le paysage vidéoludique réserve parfois de belles surprises là où on les attend le moins. Actuellement, l'un des jeux les plus populaires dans la catégorie des jeux de tir sur Roblox est un FPS multijoueur dépourvu de mécaniques passives ou de concepts absurdes. Baptisé TTK, ce titre a déjà été lancé plus de huit millions de fois à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Un succès fulgurant pour un duo de créateurs

TTK est la toute nouvelle création de Sable Digital, un duo de développeurs Roblox connus sous les pseudonymes de PoptartNoahh et CanyonJack. Si la première version du jeu a été publiée en avril, elle a connu une explosion spectaculaire la semaine dernière après que des extraits de ses affrontements réalistes sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

La version de TTK que tout le monde expérimente en ce moment prend la forme d'un match à mort chacun pour soi, avec des équipements de base rappelant la franchise Call of Duty. Il ne s'agit pourtant que d'un prototype destiné aux tests. Les futures versions se concentreront sur des mécaniques de coopération contre l'intelligence artificielle, avec des missions scénarisées d'intervention tactique, ainsi que des modes en équipe.







Cette popularité explosive a pris le duo par surprise. « L'algorithme de Roblox nous a trouvés trop tôt », explique le studio, qui n'en reste pas moins satisfait.

L'influence assumée de Ready Or Not

C'est un accomplissement impressionnant pour deux personnes. Le studio Sable est transparent quant à ses principales inspirations. Tout dans TTK, de ses mouvements lents à sa visée flottante, en passant par sa létalité élevée et ses mécaniques immersives comme la vérification du chargeur, est conçu pour évoquer les jeux de tir tactiques et les simulations d'intervention policière comme Ready Or Not. Les développeurs ont réussi à recréer l'ambiance du célèbre jeu de tir coopératif de Void Interactive au sein de Roblox, une plateforme qui ne produit pas des jeux de tir de qualité tous les jours.

Pour un jeu Roblox, le résultat est particulièrement convaincant. L'aspect visuel est soigné pour un titre capable de tourner sur un téléphone mobile, et l'absence des personnages cubiques habituels est un point fort appréciable. Les armes sont bruyantes et dangereuses, le son est suffisamment directionnel pour anticiper l'arrivée d'un adversaire au coin d'un mur, et la poignée de cartes disponibles offre déjà des configurations tactiques intéressantes.

Une alternative saine aux dérives de la plateforme

Bien que des jeux de tir viraux s'inspirant de franchises établies existent depuis des années, beaucoup de joueurs découvrent seulement maintenant que la plateforme est capable de proposer autre chose que des jeux de clics inactifs ou des parcours d'obstacles.

L'aspect le plus notable de TTK reste son refus de soutirer impitoyablement de l'argent aux plus jeunes. La seule façon de dépenser de l'argent pour le moment est un pack de soutien qui accorde quelques effets de profil, fonctionnant essentiellement comme une boîte à pourboires.

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Il est rafraîchissant de passer du temps sur cette plateforme sans déclencher un écran d'achat intempestif à chaque pas. Reste à voir si le jeu conservera cette approche bienveillante, ou si cette monétisation discrète est simplement due au fait que les créateurs n'attendaient pas une telle attention si rapidement.

Dans tous les cas, TTK figure parmi les jeux de tir réalistes les plus impressionnants de Roblox, et il pourrait très bien séduire encore plus de joueurs ces prochains jours.