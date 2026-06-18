Roblox déploie enfin des comptes sécurisés pour protéger les jeunes joueurs

Face aux inquiétudes grandissantes concernant la sécurité en ligne, Roblox lance aujourd'hui de nouveaux types de comptes basés sur l'âge. Avec des restrictions strictes pour les moins de seize ans, la plateforme offre désormais aux parents des outils puissants pour contrôler l'expérience de leurs enfants.

Face aux débats de plus en plus vifs concernant la protection des mineurs sur internet, la célèbre plateforme de création et de jeu a décidé de réagir massivement. Alors que certains gouvernements, à l'image du Royaume-Uni, envisagent de restreindre l'accès des moins de seize ans aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne, les acteurs majeurs de l'industrie doivent s'adapter. C'est dans ce climat de méfiance que Roblox déploie aujourd'hui une refonte majeure de son système de comptes, annoncée initialement en avril dernier. L'objectif est de rassurer les familles et offrir un environnement numérique assaini.

Deux nouveaux types de profils : Kids et Select

Dès à présent, les joueurs vont devoir composer avec deux nouvelles catégories de comptes spécifiquement conçues pour les plus jeunes : Roblox Kids et Roblox Select, comme nous pouvons le lire sur le site officiel. Ces profils visent à restreindre l'accès aux jeux et aux fonctionnalités en fonction de l'âge réel de l'utilisateur. Concrètement, les joueurs concernés ne pourront plus partager leurs sessions de jeu sur le service Moments. De plus, tous les liens redirigeant vers des réseaux sociaux externes seront supprimés des profils appartenant à des utilisateurs de moins de seize ans non vérifiés.

Mais les restrictions ne s'arrêtent pas aux joueurs. Les créateurs de contenu sont également mis à contribution. Tout développeur souhaitant rendre son jeu accessible aux comptes Kids ou Select devra se soumettre à des processus de modération renforcés. Il leur faudra fournir une pièce d'identité valide et sécuriser leur propre compte via une authentification à double facteur.

La fin des discussions sans filtre

Le point névralgique de la sécurité en ligne réside souvent dans les interactions avec des inconnus. Sur ce terrain, Roblox frappe fort. Les comptes Kids, destinés aux enfants âgés de 5 à 8 ans, sont désormais totalement privés de la fonctionnalité de discussion textuelle en jeu. Pour les possesseurs de comptes Select, qui couvrent la tranche d'âge allant jusqu'à quinze ans, l'accès aux outils de communication se fera de manière très progressive.

Toutefois, la plateforme a prévu une exception avec la fonctionnalité des amis de confiance. Les joueurs pourront toujours interagir avec un cercle restreint de personnes qu'ils connaissent réellement. En parallèle, les filtres textuels restent actifs et les équipes de modération continuent de surveiller l'ensemble des échanges pour prévenir tout comportement inapproprié. Il faudra attendre le seizième anniversaire du joueur et une vérification d'identité pour que le chat soit entièrement débloqué.

À lire également L'événement Roblox historique qui réunit Miraculous et les Lapins Crétins

Un pouvoir de supervision inédit pour les parents

La véritable force de cette mise à jour réside dans les outils mis à la disposition des responsables légaux. Les parents ont désormais la possibilité d'associer leur propre compte à celui de leur enfant. Pour les moins de treize ans, cette liaison permet de surveiller la liste d'amis, de bloquer des utilisateurs spécifiques et de signaler tout profil indésirable.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Au-delà des interactions sociales, les parents peuvent définir des limites de temps d'écran et plafonner les dépenses en monnaie virtuelle. Jusqu'aux seize ans de l'adolescent, les responsables légaux conservent la mainmise sur les paramètres de discussion et la possibilité de bloquer l'accès à certains jeux spécifiques. Un bon pas en avant pour la plateforme, qui tente d'étouffer certaines affaires concernant les mineures pour ne pas ternir son image de marque, ou limiter son interdiction, puisque Roblox est déjà injouable dans de nombreux pays, à cause notamment de sa dangerosité pour le jeune public.