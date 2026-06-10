Comment Roblox tente d'étouffer les plaintes pour abus sur sa plateforme

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 juin 2026 à 18h07
Roblox fait face à des centaines de plaintes pour ne pas avoir protégé ses jeunes utilisateurs contre des prédateurs. L'entreprise tente aujourd'hui d'utiliser ses conditions d'utilisation pour régler ces affaires en privé, loin des tribunaux, provoquant la colère des familles et l'intervention de plusieurs juges.
Comment Roblox tente d'étouffer les plaintes pour abus sur sa plateforme

Le géant du jeu vidéo Roblox se retrouve au cœur d'une bataille juridique majeure. Alors que des centaines d'utilisateurs ont déposé plainte contre la plateforme pour ne pas avoir su protéger les enfants contre des prédateurs, l'entreprise déploie d'importants efforts pour éviter que ces affaires ne soient jugées publiquement. Plus de 150 poursuites ont été engagées au niveau fédéral, auxquelles s'ajoutent de nombreuses autres au niveau de l'État. Toutes pointent du doigt l'inaction de la société face à la pédocriminalité, en contradiction totale avec ses promesses publiques de sécurité.

Une clause pour éviter les tribunaux

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Pour échapper à un procès devant un juge et un jury, la firme au capital de plusieurs milliards de dollars s'appuie sur une ligne de ses conditions générales d'utilisation. Ce document stipule qu'en s'inscrivant sur la plateforme, les joueurs renoncent à leur droit de déposer une plainte devant un tribunal, y compris dans le cadre d'un recours collectif. L'objectif est clair, forcer le règlement des litiges par le biais d'un arbitrage privé.

Cecilia D'Anastasio de Bloomberg a pu s'entretenir avec l'une des victimes présumées, nommée Myra, dans le cadre d'une enquête sur ces poursuites. Le constat de la jeune fille est sans appel. « Ils veulent juste tout régler en coulisses. Ils ne veulent pas que tout le monde sache ce qui se passe réellement. »

La colère gronde chez les parents

En février dernier, pas moins de 800 parents ont adressé une lettre au conseil d'administration de Roblox. Leur exigence est simple, que l'entreprise cesse de dissimuler ces dossiers sensibles derrière des portes closes. Pat Huyett, associé au sein du cabinet d'avocats Anapol Weiss, a pris la parole à cette occasion pour relayer le message des familles.

Les familles veulent que ces entreprises fassent de la sécurité des enfants une priorité et qu'elles abordent ces graves problèmes ouvertement, et non en secret.

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La justice s'en mêle, Roblox fait appel

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Heureusement pour les plaignants, la justice semble freiner les ardeurs de la plateforme. Selon les informations rapportées par Bloomberg, plusieurs magistrats ont d'ores et déjà interdit à Roblox, ainsi qu'à Discord dans des affaires similaires, de transférer ces plaintes pour agressions vers un arbitrage privé. Toutefois, loin de se plier à ces décisions, les entreprises concernées ont décidé de faire appel.

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De plus, la société a récemment banni des utilisateurs qualifiés de justiciers, qui tentaient de traquer eux-mêmes les prédateurs sur les serveurs. Cette décision a renforcé les accusations selon lesquelles la modération protégerait les agresseurs plutôt que les victimes. Contactée par la presse américaine pour commenter ces appels et ces affaires, l'entreprise n'a pour le moment fourni aucune réponse.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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