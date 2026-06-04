L'événement Roblox historique qui réunit Miraculous et les Lapins Crétins

Ubisoft et Miraculous Corp s'associent pour un événement inédit sur Roblox. Dès le 10 juin, les univers de Ladybug et des Lapins Crétins se croisent à travers trois expériences connectées. Une collaboration ambitieuse qui redéfinit la narration partagée dans le jeu vidéo.

L'univers de Roblox s'apprête à accueillir un événement sans précédent qui risque de bousculer les habitudes des joueurs. Ubisoft et Miraculous Corp ont décidé d'unir leurs forces pour proposer une collaboration inattendue entre deux franchises majeures du divertissement, les célèbres Lapins Crétins et le phénomène d'animation Miraculous. À partir du 10 juin et pour une durée initiale de deux semaines, les fans pourront plonger dans une aventure narrative partagée qui repousse les limites techniques et créatives de la plateforme.

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Une fusion historique de trois expériences Roblox

Cette alliance stratégique ne se contente pas d'ajouter quelques éléments cosmétiques dans un jeu. Elle relie directement trois expériences distinctes à savoir les jeux Miraculous RP Quests of Ladybug and Cat Noir, Miraculous Tower Rush et Rabbids Takeover. Pour donner un ordre d'idée de l'ampleur du projet, le jeu de rôle Miraculous cumule déjà près de 930 millions de visites depuis sa création, tandis que l'expérience des Lapins Crétins a marqué les premiers pas d'Ubisoft sur Roblox en décembre dernier.





Les développeurs ont mis en place un système de téléportation intégré permettant aux joueurs de naviguer de manière fluide d'un titre à l'autre. Chaque jeu conserve son essence et son gameplay de base, tout en intégrant des contenus spécifiques liés à cette histoire commune. C'est la toute première fois qu'une licence de jeu vidéo et une franchise de divertissement télévisé s'activent simultanément à travers plusieurs mondes Roblox pour tisser une seule et même intrigue.

Vers une nouvelle ère de mondes connectés

Cette initiative marque un tournant dans la façon dont les marques envisagent le métavers et les collaborations virtuelles. Les créateurs souhaitent offrir une immersion totale où le joueur devient l'acteur principal d'un scénario transmédia.

Il s'agit d'aller au-delà des collaborations isolées et de construire des mondes connectés. Les joueurs ne participent pas seulement à des événements séparés, ils entrent dans une histoire partagée qui se déroule à travers de multiples expériences.

Ces mots d'Elinor Schops, vice-présidente du numérique et du jeu chez Miraculous Corp, soulignent l'ambition démesurée de ce projet. L'objectif est de créer un véritable écosystème où les frontières entre les jeux s'effacent au profit de la narration.

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Le pari audacieux d'Ubisoft

Pour l'éditeur français Ubisoft, ce croisement d'univers est une opportunité en or d'expérimenter de nouvelles formes de narration interactive. Les Lapins Crétins ont toujours été synonymes de chaos comique, un contraste saisissant avec l'héroïsme structuré de Ladybug et Chat Noir.

Les Lapins Crétins et Miraculous ont chacun des identités incroyablement distinctes, donc les réunir est une opportunité de créer un crossover qui semble à la fois inattendu et très divertissant.

Vincent Coudert, directeur des partenariats de marque mondiaux chez Ubisoft, confirme que Roblox sert de point d'entrée idéal pour tester cette synergie. Cette rencontre improbable s'impose d'ores et déjà comme l'une des plus grandes collaborations de franchise jamais réalisées sur la plateforme, ouvrant la voie à de futures alliances tout aussi spectaculaires.