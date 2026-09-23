Roblox : Codes Slayers 2 (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Slayers 2 de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Slayers 2

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Slayers 2. Ces codes vous permettent de récupérer des wen, des spins, des minerais ou encore des réinitialisations d'arbre de talents afin de vous permettre de progresser plus rapidement dans votre aventure de Demon ou de Slayer.



Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.





Codes actifs Slayers 2

Récompenses Codes actifs Récompenses SkillTreeReset Récompenses Release26

Codes expirés Slayers 2

Voir les codes Slayers 2 expirés EVILARTSPINS - SORRYFORSHUTDOWN - POINTSRESET





Comment activer les codes dans Slayers 2 ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Slayers 2, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

Lancez le jeu. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter a code ». Validez en appuyant sur le bouton vert « REDEEM ». Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Slayers 2.





Slayers 2, qu'est-ce que c'est ?

Slayers 2 est un jeu qui a été lancé en septembre 2026 par le studio Ouw Productions. Slayers 2, anciennement connu sous le nom de Project Slayers 2, est un jeu d'action-aventure Roblox inspiré de l'univers de Demon Slayer. Plongez dans un vaste monde ouvert, développez votre personnage grâce à un système de progression RPG et affrontez d'autres joueurs en PvP. Choisissez votre voie entre celle d'un Slayer ou d'un Démon, explorez le monde et améliorez vos compétences au fil de votre aventure. Les codes Slayers 2 vous donneront la possibilité de récupérer de récupérer de nombreuses récompenses, lesquelles seront utiles dans la progression de votre aventure !



Jouez à Slayers 2



Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.



Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.



Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.