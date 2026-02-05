Roblox : Codes Knockout! (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Knockout! de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Knockout!
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Knockout!. Ces codes vous permettent de récupérer de la glace ou des spins afin de personnaliser votre aventure.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Knockout!, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « Settings » à gauche de votre écran.
Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code Here… ».
Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Redeem ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Knockout!.
Knockout!, qu'est-ce que c'est ?
Knockout! est un jeu qui a été lancé en février 2026 par le studio braxworks. Knockout est un jeu compétitif aussi simple que nerveux où seule votre capacité d'anticipation fera la différence. Sur la glace, impossible de voir la visée ou la puissance de vos adversaires : le dernier joueur encore debout remporte la partie. Préparez-vous à prévoir les mouvements ennemis, à manœuvrer avec précision et à rester le dernier pingouin en jeu. Enchaînez les victoires pour débloquer des skins et imposer votre style sur la banquise. Les codes Knockout! vous donneront la possibilité de récupérer de l'Ice ou des spins, lesquels seront utiles pour personnaliser votre aventure glacée plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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