Roblox pille sans vergogne un jeu viral en développement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 18h05
Le jeu indépendant Escape the Walls n'est même pas encore sorti qu'il se fait déjà copier sur Roblox. Une situation qui relance le débat sur le plagiat et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la célèbre plateforme, malgré ses succès colossaux.
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Roblox pille sans vergogne un jeu viral en développement

L'industrie du jeu vidéo est souvent le théâtre de situations ubuesques. La dernière en date concerne le studio indépendant Pandorio Games et son futur jeu, Escape the Walls. Alors que le projet vient tout juste de dévoiler ses premières images, et n'est même pas encore disponible, une armée de clones a déjà envahi les serveurs de Roblox. Une situation loin d'être un cas isolé.

Un pillage en règle assisté par l'intelligence artificielle

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Le concept de Escape the Walls est aussi simple qu'addictif. Le joueur doit briser des murs à la force de ses poings et ramasser des gravats pour s'échapper d'une cellule carcérale. Dévoilé le 14 octobre dernier par le studio habitué aux jeux mobiles, ce principe accrocheur a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. La page Steam du jeu a d'ailleurs été mise en ligne dans la foulée, le 18 octobre.

Mais cette viralité a un prix. En moins d'une semaine, de multiples copies ont fleuri sur Roblox. Certaines reprennent non seulement la mécanique exacte, mais s'approprient également le nom de l'œuvre originale, avec des titres comme Escape the Wall. Le phénomène va encore plus loin concernant la méthode de développement :

Certains créateurs sur Roblox ont même confirmé avoir utilisé des intelligences artificielles pour les assister dans la création de leurs clones de Escape the Walls, mentionnant des programmes comme Claude pour générer ces jeux.

Le studio Pandorio Games, qui vient tout juste de lancer la démo de son autre jeu Caravan Bazar sur PC, n'a pour le moment fait aucune déclaration officielle face à ce piratage. 

Roblox entre controverses et triomphes absolus

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Si cette affaire de plagiat écorne une nouvelle fois l'image de la plateforme de création, il est indéniable que l'écosystème Roblox reste un mastodonte de l'industrie. Le bac à sable géant ne se résume pas qu'à des copies de jeux viraux, comme le prouvent les dizaines de millions de joueurs qui s'y connectent quotidiennement pour profiter d'expériences originales.

Le cas de Grow a Garden illustre parfaitement cette dynamique de succès. Cette simulation agricole relaxante a connu une explosion de popularité en 2025. Le titre a atteint des sommets vertigineux durant la période estivale, réussissant l'exploit de rassembler plus de joueurs actifs que Fortnite à son apogée. Loin de se reposer sur ses lauriers, le jeu continue de proposer des mises à jour régulières ajoutant de nouvelles cultures et des animaux de ferme.

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Des partenariats prestigieux pour asseoir sa domination

La croissance soutenue de Roblox attire logiquement les plus grandes marques de la culture populaire. La plateforme a d'ailleurs inversé les rôles avec Fortnite, puisque le célèbre jeu de tir a intégré un événement croisé avec 99 Nights in the Forest, un titre horrifique très populaire sur Roblox. Cet échange a permis l'arrivée d'un mode de jeu inspiré et d'une apparence cosmétique basée sur le monstre emblématique.

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En parallèle, des licences historiques continuent de faire confiance à l'écosystème. Les joueurs ont récemment pu découvrir Masters of the Universe : Battle for Greyskull, une collaboration officielle permettant d'explorer les lieux cultes d'Eternia aux côtés de Musclor. Toutefois, pour son image et pour éviter différents conflits avec les éditeurs, la plateforme a tout intérêt à être plus stricte sur les copies de jeux.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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