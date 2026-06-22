Roblox : Codes Anime Squadron (Septembre 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Squadron de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Anime Squadron (Septembre 2026)

Codes Anime Squadron

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Squadron. Ces codes vous permettent de récupérer de nombreuses ressources afin de faciliter votre aventure.Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Anime Squadron

Récompenses Codes actifs
Récompenses
AdminAbuse3.0!
Récompenses
WAdminAbuse!
Récompenses
10KCCUTHANKS!
Récompenses
CrystalCompensation
Récompenses
UPD4.0!
Récompenses
ThePowerToProtect!
Récompenses
TheCalamity!
Récompenses
GearEquipVisualFix!
Récompenses
ShadowGarden!
Récompenses
UPD3.75!
Récompenses
CapsuleEventChanges!
Récompenses
UPD3.5!
Récompenses
PowerOfRivals!
Récompenses
RoyalKnights!
Récompenses
BalanceChangesJJK!
Récompenses
UPD3.0!
Récompenses
FreeTanjiroEvo!
Récompenses
COMETOMERIKA!
Récompenses
AdminAbuse!
Récompenses
AdminAbuse2!
Récompenses
SorryForBalancingIssues
Récompenses
UPD2.5!
Récompenses
MUDAMUDAMUDA!
Récompenses
1000YearsMaintenance!
Récompenses
ObtainmentFixed!
Récompenses
UPD2.0!
Récompenses
100YearsMaintenance!
Récompenses
StarterShinobi!
Récompenses
UnhumanLeaderSkill!
Récompenses
SryLongMaintenanceAgain!
Récompenses
MonkeyPower!
Récompenses
UPD1.75!
Récompenses
Ghouls!
Récompenses
OfficialWiki!
Récompenses
DifficultyChanges!
Récompenses
UPD1.5!
Récompenses
SETYOURHEARTABLAZE!
Récompenses
InfinityTrain!
Récompenses
UPD1.0!
Récompenses
GoBrolyGoGo!
Récompenses
UltimateFusion!
Récompenses
MaintenanceTooLongGrrr!
Récompenses
SorryForBraluBug!!
Récompenses
AdminAbuseSoon!
Récompenses
EventChanges
Récompenses
UPD0.75!
Récompenses
TheHeroHunter!
Récompenses
SryForLongMaintenance!!
Récompenses
StrongestChallenger!
Récompenses
Tysm80kCCU!
Récompenses
Tysm60kCCU!
Récompenses
UPD0.5!
Récompenses
Eclipse!
Récompenses
LongMaintenance!
Récompenses
EverythingIsPartOfMyPlan!
Récompenses
Yokoso!

Codes expirés Anime Squadron

Voir les codes Anime Squadron expirés10MilVisits! - 50kCCU! - SorryForDelay! - EarlyAccess! - ThankYouEA! - 10KMembers! - ThanksForSupport! - Release! - CRAZYSUPPORT! - SorryForLongMaintenance! - 40kCCU! - 5kInterested! - Tysm30KCCU! - Tysm10kCCU! - SorryForChanges! - 1kLikes! - SorryForBugs! - 500Interested! - Tysm5kCCU!


Comment activer les codes dans Anime Squadron ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Squadron, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Codes » à gauche de votre écran.
  3. Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code… ».
  5. Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Redeem Code ».
  6. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Squadron.

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Anime Squadron, qu'est-ce que c'est ?

Anime Squadron est un jeu qui a été lancé en mai 2025 par le studio Komplex. Anime Squadron vous plonge dans un jeu de type lane battler rempli de stratégies et de défis variés. Invoquez et améliorez vos unités pour déployer vos héros d'anime préférés sur le champ de bataille. Faites-les évoluer, débloquez des capacités dévastatrices et construisez une composition capable de dominer chaque affrontement. Jouez en coopération avec vos amis, relevez des défis épiques, affrontez des boss imposants et des vagues d'ennemis incessantes, tout en grimpant dans les classements pour prouver que votre escouade est la plus puissante du multivers. Les codes Anime Squadron vous donneront la possibilité de récupérer des shards, rerolls, gemmes ou encore tickets, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement dans votre aventure.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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