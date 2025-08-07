Roblox : Codes Steal a Brainrot (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Steal a Brainrot de Roblox, aussi appelé Vole un Brainrot, vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Steal a Brainrot
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles
, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Steal a Brainrot
. Ces codes vous permettent de récupérer différentes récompenses pour progresser plus rapidement.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Steal a Brainrot
- Aucun code Steal a Brainrot n'est actuellement disponible.
Codes expirés Steal a Brainrot
- Aucun code Steal a Brainrot n'est expiré.
Comment activer les codes dans Steal a Brainrot ?
À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Steal a Brainrot, francisé en Vol un Brainrot
, le studio en charge de son développement, BRAZILIAN SPYDER, ayant pris la décision de ne pas en proposer sur son expérience. Bien que Steal a Brainrot
soit toujours particulièrement populaire apprécié par plusieurs centaines de milliers de joueurs, les codes Steal a Brainrot
vont encore devoir se faire attendre.
Cependant, rien n'indique que codes ne seront pas proposés dans un avenir, plus ou moins, proche. Bien entendu, si le studio change d'avis, à ce sujet, vous serez les premiers informés par l'intermédiaire de ce guide.
Steal a Brainrot, qu'est-ce que c'est ?
Steal a Brainrot
est une expérience qui a été lancée en mai 2025 sur Roblox par le studio BRAZILIAN SPYDER. Comme son nom le laisse sous-entendre, Steal a Brainrot
vous demande d'acheter des créatures, des brainrots, lesquels vous rapporteront de l'argent, mais aussi de voler celles des autres joueurs présents sur les serveurs. Il faut protéger vos brainrots, surtout les plus rares, tout en tentant de voler ceux des autres joueurs, dans le but de remporter encore plus d'argent.
Roblox, plus d'informations
Roblox
est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté
.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox
, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs
, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux
. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés
puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier
, quel que soit leur âge.
commentaires (514)
Sammy tu est le goat des goat tu pourrais me donner un brainrot a plus de 3 b
Stp 1000 robux
salut
pourrais tu me donner un dragons crystal t des mutation merci sammy
salut sammy sa vas tes admin abuse son cool bref tu pourrais me donner dragon crystaal avec 4 mutations merci bye
Bonjour sammy tu est le meilleure tu a fais le meilleure jeu roblox je voudrais un capytano mobby candy à un b merci sammy tu a fais le meilleure
jeu
Bonjour je voudrais 10000 robux merci aure voir mer i pour les robux
Dans ma base plssss
Salut sammy tu peux me donner un strawberry elephant directement dans ma base ou sur le tapis car tu et le meilleur d'avoir fait un jeux comme sa ses le meilleur de Roblox et j'aimerais un strawberry elephant merci pour tous
Oe c kr g un pote qui m'en a offert un j'ai d'la chtte de btrd !!!
Sal7t Sammy tu peux me donner un brairodt gratuit comme un capitaine moby ou Sammy fatiny ou un eviledon s’il te plaît
je nai pas de codes
Tu purais me give un brainrots
J'aimerais cheat
BONJOUR SAMMY TU AS LE MEILLEUR JEU TU MONDE JE POURRAIS AVOIR UN STRAMBERRY ELEPHANT DANS MA BSEµ
je voudrai un stramberry elphant sammy je t aime le meilleur jeu du monde
je voudrait un dragon canneloni
Sammy je peux avoir un STROBERI au fraise
Tu peux me mettre en amis stp
SimonF _X.Surnom: lefrenchgalaxie2
Tu peux me mettre en amis SimonF_X.
Surnom: lefrenchgalaxie2
Tu peux me