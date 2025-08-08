Roblox : Codes Anime Final Strike (Septembre 2026)
Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 août 2026 à 12h00
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Final Strike de Roblox vous permettant de récupérer divers bonus.
Codes Anime Final StrikeLes différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Final Strike. Ces codes vous permettent de récupérer de l'or ou des rerolls afin de progresser plus rapidement dans le jeu. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Anime Final Strike
|Récompenses
|Codes actifs
|Récompenses
|
bundlesbroke
|Récompenses
|
shutdownnumber9jeans
|Récompenses
|
SorryForDelay!
|Récompenses
|
Update5.5
|Récompenses
|
UPDATE51
|Récompenses
|
3kCCU
|Récompenses
|
choppeddevkeepsrestarting
|Récompenses
|
thatswhatfinalmeans
|Récompenses
|
dontslimemeout
|Récompenses
|
sorryforshutdown67!
|Récompenses
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AFSISBACK!
|Récompenses
|
ESPADA
|Récompenses
|
Bankai!
|Récompenses
|
FyeSavedUs!
|Récompenses
|
OnlyLarp
|Récompenses
|
BERSERK!
|Récompenses
|
NEWRAID!
|Récompenses
|
BERSERK!
|Récompenses
|
UPD4.5
|Récompenses
|
ONEDAYLATE
|Récompenses
|
SorryForMaint
|Récompenses
|
QUESTLINESFIX
|Récompenses
|
SORRYFORLATE4
|Récompenses
|
UPD4.0
|Récompenses
|
QUESTLINES
|Récompenses
|
ONEPUNCH
|Récompenses
|
60kLikes
|Récompenses
|
30Mil
|Récompenses
|
4LEAFCLOVER
|Récompenses
|
mbShutdown
|Récompenses
|
FixedEvent
|Récompenses
|
UPD2
|Récompenses
|
ELFUPRISING
|Récompenses
|
UPD1HALF
|Récompenses
|
THANKSFOR30KLIKES
|Récompenses
|
THANKSFOR20KLIKES
Codes expirés Anime Final Strike
Voir les codes Anime Final Strike expirés
NEWRAID - SORRYFORTHESHUTDOWN - SaiyanPride - SORRY4DELAY - BRANDONTAKEOVER - NEWMANAGEMENT - UPDATE2.5ISOUT - FinalStrikeBroadcast - AFSCOMEBACK - PHEONIXTIME - UPDATE2.75 - TOEJI - ANIMEDELAYSTRIKE - UPD3.0 - SORRYFOR3.0 - 3.0HOTFIX2 - OOPSBIGBUG - SORRY4RESET - BOOGIETIME - KINGOFCURSES - JJKPART2 - TRAILER - SORRY4SHUTDOWN - THANKSFOR5KLIKES - THANKSFOR10KLIKES - APOLOGIESFORBUGS - ILUVAFS - THANKSFOR20K - 15KCCU - THANKSFORALLTHESUPPORT - TOBITO - UPDATEHALF - RELEASE - 100KBLUEAPP - 15MVISITS - MBFORDELAY - BONIMARU - UPDATEONE - THANKSFOR50KLIKES - FORGOT40KLIKES
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Comment activer les codes dans Anime Final Strike ?Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Final Strike, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
- Lancez le jeu.
- Appuyez sur le bouton « Codes » à droite de votre écran.
- Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
- Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Entrez le code ».
- Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Anime Final Strike, qu'est-ce que c'est ?Anime Final Strike est un jeu qui a été lancé en mars 2024 par le studio Yappers Studios. Comme son nom le laisse sous-entendre, Anime Final Strike, reprend l'univers des animes, ici dans un jeu de Tower Defense. Équipez-vous de certains personnages emblématiques pour défendre un lieu et résister aux vagues, pour obtenir des récompenses et faire progresser votre personnages, avec des défis de plus en plus élevés. Les codes Anime Final Strike vous donneront la possibilité de récupérer de l'or ou des bonus, lesquels seront utiles pour avancer plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informationsRoblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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