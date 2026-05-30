Le Canada débarque dans Roblox pour la Coupe du Monde 2026

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de football du Canada fait une entrée remarquée dans l'univers du jeu vidéo. En s'associant à Roblox et son titre phare FIFA Super Soccer, la fédération canadienne espère séduire une toute nouvelle génération de supporters virtuels.

La Coupe du Monde 2026 se profile à l'horizon et les nations hôtes commencent déjà à déployer leurs stratégies pour captiver le public. Le Canada, qui co-organisera cet événement planétaire aux côtés des États-Unis et du Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, a décidé de frapper fort dans le domaine du jeu vidéo. Dans le cadre de sa campagne promotionnelle intitulée « Our Game Now », la fédération canadienne de football s'est associée au spécialiste du contenu généré par les utilisateurs, Gamefam. L'objectif est d'intégrer l'équipe nationale masculine dans le célèbre jeu FIFA Super Soccer sur la plateforme Roblox.

Une première historique pour le football canadien

C'est une étape inédite pour la fédération, car c'est la toute première fois que le Canada dispose d'une équipe jouable au sein de l'écosystème Roblox. Les joueurs du monde entier vont pouvoir participer à une quête à durée limitée, spécialement conçue autour de défis thématiques liés au football canadien. Qu'il s'agisse de marquer des buts, de délivrer des passes décisives ou de remporter des matchs, chaque action permettra de progresser dans l'événement.

Les participants qui parviendront à accomplir l'ensemble de ces défis seront récompensés par un bonus exclusif en jeu. Ils débloqueront une célébration de but baptisée « Northern Lights Celebration », un clin d'œil direct aux aurores boréales emblématiques du pays. Par ailleurs, les tout nouveaux maillots Nike de l'équipe canadienne pour 2026 seront également disponibles dans le jeu, offrant aux fans la possibilité de les revêtir virtuellement avant, pendant et après la compétition mondiale.

Conquérir la génération Z et Alpha

Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large où les grandes instances sportives cherchent à moderniser leur image. Le partenariat canadien emboîte le pas à des collaborations similaires déjà réalisées avec la fédération américaine de football et le club allemand du Borussia Dortmund, mais aussi l'Olympique de Marseille, qui a récemment fait son propre jeu Roblox. Il faut dire que FIFA Super Soccer représente une vitrine colossale, cumulant plus de un milliard de visites depuis sa création et affichant une moyenne impressionnante de plus de un million et demi de sessions de jeu quotidiennes.

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Dominic Martin, directeur du marketing de la fédération canadienne, souligne l'importance de cette transition numérique pour l'avenir du sport.

Alors que notre pays se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2026, le Canada a une opportunité unique de développer ce sport et de tisser des liens plus profonds avec la prochaine génération de fans. Des plateformes comme Roblox redéfinissent la manière dont les jeunes publics interagissent avec le sport, transformant une passion passive en une participation immersive.

Pour Gamefam, le studio derrière cette intégration, l'enjeu est tout aussi stratégique. Le PDG de l'entreprise, Ricardo Briceno, estime que les espaces virtuels sont devenus les nouveaux terrains de rassemblement pour les jeunes supporters. En amenant des équipes officielles dans des environnements interactifs, les créateurs de jeux offrent des moyens inédits de vivre la passion du ballon rond. Roblox s'impose ainsi comme un véritable carrefour mondial pour la culture sportive interactive, prouvant que le futur du divertissement sportif se jouera autant sur les pelouses réelles que dans les mondes virtuels.