Chute libre pour Roblox en bourse face à la fuite massive de ses joueurs

En modifiant son algorithme pour protéger les plus jeunes des jeux hyper-monétisés, Roblox s'est attiré les foudres de Wall Street. L'entreprise a vu sa valorisation boursière s'effondrer de 9 milliards de dollars en une seule journée, un prix lourd à payer pour privilégier la qualité sur le profit immédiat.

Une décision éthique lourdement sanctionnée par les marchés financiers

La plateforme adorée des enfants et des adolescents a toujours été perçue par les investisseurs comme une véritable mine d'or. Contrairement aux studios traditionnels qui passent des années à développer un titre sans garantie de succès, Roblox s'appuie sur sa communauté pour créer du contenu. Ce modèle économique a longtemps fait rêver Wall Street. Pourtant, la publication des derniers résultats financiers a provoqué un véritable séisme. L'entreprise a manqué ses prévisions de plusieurs centaines de millions de dollars, entraînant une panique chez les actionnaires et une perte vertigineuse de valeur boursière.

La cause de cette chute spectaculaire réside dans un changement fondamental du fonctionnement de la plateforme. Les dirigeants ont décidé de modifier la façon dont les joueurs découvrent de nouvelles expériences, en mettant l'accent sur la rétention à long terme plutôt que sur les dépenses compulsives.

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La fin de la mise en avant des jeux agressifs

Le PDG de l'entreprise a tenu à clarifier cette nouvelle orientation stratégique lors de son intervention face aux investisseurs.

Du côté de la découverte, au cours des derniers mois, nous avons partagé avec notre communauté notre décision stratégique de concentrer nos algorithmes directement sur la rétention à long terme mesurée. Nous avons vu que cela avait un impact sur la monétisation, principalement dans la tranche d'âge des moins de treize ans aux États-Unis, et cela s'est traduit par une fréquence moindre d'impressions pour les jeux qui mettent l'accent sur la monétisation à court terme.

Cette approche vise à proposer des expériences de meilleure qualité, capables de fidéliser les utilisateurs sur la durée, même si cela implique une baisse immédiate des revenus générés par heure de jeu. Les enfants sont désormais orientés vers des titres qu'ils peuvent apprécier longuement sans être constamment incités à dépenser de l'argent réel.

Des investisseurs inquiets face à une croissance en berne

Le directeur financier a également confirmé que ce changement avait provoqué un déficit imprévu, les joueurs délaissant les succès viraux très lucratifs de l'année précédente pour se tourner vers des titres moins agressifs financièrement. En conséquence, la société prévoit une baisse supplémentaire de ses réservations pour le troisième trimestre.

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Cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par les actionnaires, habitués à une croissance perpétuelle. Le cours de l'action a dégringolé, passant de plus de 130 dollars lors des pics de popularité de certains jeux en septembre dernier à 36 dollars aujourd'hui. Il faut dire que la situation globale de l'entreprise reste complexe. Roblox ne génère toujours pas de bénéfices nets et a perdu trente millions d'utilisateurs actifs en un an.

De plus, l'introduction de nouvelles mesures de sécurité pour lutter contre les comportements prédateurs a ajouté des frictions dans l'expérience utilisateur. Le véritable défi pour l'entreprise sera désormais de prouver qu'elle peut atteindre la rentabilité tout en proposant un environnement sain et des jeux de qualité, loin des mécaniques de casino qui faisaient jusqu'ici sa fortune.