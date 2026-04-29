L'Olympique de Marseille débarque sur Roblox avec un projet inédit

L'Olympique de Marseille marque l'histoire en devenant le premier club de football français à lancer sa propre expérience sur Roblox. Baptisé OM District, ce monde virtuel permet aux supporters d'explorer la cité phocéenne, de relever des défis et de célébrer l'héritage olympien.

L'Olympique de Marseille franchit une nouvelle étape majeure dans sa stratégie d'innovation numérique et d'expansion internationale. Le club phocéen vient d'annoncer officiellement le lancement de OM District, une expérience interactive totalement inédite développée sur la célèbre plateforme de jeu Roblox. Cette initiative audacieuse fait de l'OM le tout premier club de football français à proposer un univers virtuel de cette envergure à sa vaste communauté, rejoignant ainsi la tendance grandissante des ponts novateurs entre le sport traditionnel et l'industrie du jeu vidéo.

Une reconstitution vibrante de la cité phocéenne

OM District n'est pas un simple jeu de football basique, mais une véritable lettre d'amour interactive à la ville de Marseille et à son club emblématique. Les joueurs du monde entier sont invités à explorer un environnement numérique soigneusement conçu, qui s'inspire directement des lieux symboliques de la ville et de la riche culture olympienne. L'objectif principal est d'offrir une immersion totale dans l'atmosphère unique qui entoure le club, tout en mettant en valeur son passé glorieux, son présent dynamique et sa récente refonte visuelle globale.







Pour retenir l'attention des millions d'utilisateurs quotidiens de la plateforme Roblox, les développeurs de OM District ont pris soin d'intégrer plusieurs activités particulièrement engageantes. L'une des attractions principales de ce monde virtuel est la fameuse tour d'obstacles, un parcours vertical extrêmement exigeant que les joueurs peuvent tenter de gravir entre amis. Ce type de défi d'ascension est très populaire actuellement auprès des jeunes joueurs, idéal pour les attirer dans cette expérience.

Au-delà de l'exploration urbaine et des épreuves d'agilité, la personnalisation des avatars occupe une place centrale dans l'expérience. Les utilisateurs ont la formidable possibilité de créer leurs propres tenues aux couleurs de l'Olympique de Marseille afin d'afficher fièrement leur soutien inconditionnel au sein de la communauté virtuelle. De plus, accomplir diverses activités sportives et relever des défis spécifiques permet aux participants de débloquer de nombreux objets virtuels exclusifs et totalement gratuits.

🩵 L'OM lance une expérience virtuelle sur... Roblox !



Baptisée OM District, l'expérience invite les fans du monde entier à explorer un univers digital inspiré de Marseille.

Le choix de Roblox fait par conséquent de l'OM un club pour gros bébés ! Je plaisante ne me kidnappez pas… pic.twitter.com/kFSdUIe3MT — GAMEWAVE (@GAMEWAVE) April 29, 2026

Le jeu vidéo comme nouveau terrain de conquête

Cette incursion remarquée de l'Olympique de Marseille sur Roblox illustre parfaitement la volonté des plus grands clubs sportifs européens de toucher une audience beaucoup plus jeune et ultra connectée.

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En investissant massivement les métavers et les plateformes de création communautaire, les institutions sportives historiques créent de nouveaux points de contact privilégiés avec la nouvelle génération, pour qui les frontières entre le divertissement numérique et le sport réel sont devenues de plus en plus poreuses. Reste désormais à voir si les supporters répondront massivement présents et si d'autres équipes de notre championnat suivront la voie numérique tracée par la formation marseillaise.

Il s'agit, dans tous les cas, d'une excellente vitrine pour le club phocéen, qui risque de ne pas pouvoir profiter de la Ligue des Champions l'an prochain pour se montrer à côté des grands d'Europe. OM District est accessible en cliquant ici.