Roblox : Un enfant vole des milliers de dollars pour les dépenser dans des Robux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2026 à 16h47
Un enfant de onze ans a dérobé les économies de sa famille pour acheter des milliers de dollars de monnaie virtuelle sur Roblox. Cette affaire soulève de sérieuses questions sur la facilité avec laquelle les plus jeunes peuvent dépenser des sommes astronomiques dans les jeux vidéo.
Roblox : Un enfant vole des milliers de dollars pour les dépenser dans des Robux

L'histoire fait actuellement grand bruit et relance le débat sur les microtransactions. Un jeune garçon de onze ans a récemment choqué ses parents en subtilisant une enveloppe contenant 2 000 dollars d'économies. Son objectif était simple : s'offrir des Robux, la monnaie virtuelle du très populaire jeu Roblox. Si le titre est gratuit à l'origine, il intègre de nombreux achats intégrés permettant de personnaliser son avatar ou d'accéder à des contenus exclusifs, ou d'avancer plus vite dans son jeu de prédilection. Visiblement, l'expérience gratuite ne suffisait plus à ce jeune joueur.

Une virée au supermarché qui tourne au cauchemar financier

L'incident s'est produit lors d'une sortie dans un magasin Walmart au Canada, alors que l'enfant était accompagné de sa grand-mère. Laissé sans surveillance quelques instants dans le rayon des jouets, il en a profité pour mettre son plan à exécution. Avec les fonds dérobés, il a acheté pour 2 000 dollars de cartes cadeaux Roblox. Le jeune garçon a gardé son méfait secret jusqu'à ce que ses parents constatent la disparition de leur argent de secours.

carte-robux
Les cartes cadeaux Roblox qu'il est possible d'acheter dans le commerce.

Face à cette situation dramatique, la famille est retournée au magasin avec les cartes et le reçu d'achat, espérant obtenir un remboursement. Malheureusement, l'enseigne applique une politique stricte de non-remboursement sur ce type de produit, une pratique courante pour éviter les arnaques. Les parents restent stupéfaits qu'un si jeune client ait pu dépenser une telle somme sans éveiller les soupçons du personnel.

Miniature vidéo

Des règles de vente qui interrogent

Selon les règles en vigueur chez Walmart Canada, un client ne peut acheter que 1 000 dollars de cartes cadeaux en une seule transaction. Faisant preuve d'une ruse étonnante, l'enfant a donc scindé ses achats. Il a effectué deux transactions distinctes de 1 000 dollars, composées chacune de cinq cartes de 200 dollars. De plus, aucune restriction d'âge n'est imposée pour ce type d'achat, ce qui explique l'absence de blocage en caisse.

Nous ne comprenons pas comment un enfant peut dépenser autant d'argent dans un magasin sans que cela ne déclenche la moindre alerte.

Cette déclaration des parents à la presse illustre leur désarroi face à un système jugé défaillant. La mère de famille a également exprimé son inquiétude face au caractère potentiellement addictif de Roblox. À ce stade, l'argent semble définitivement perdu, à moins d'un geste commercial exceptionnel de la part du distributeur.

Un phénomène loin d'être isolé dans l'industrie

roblox

Cette mésaventure n'est malheureusement pas une première dans le monde du jeu vidéo. Les cas d'enfants vidant les comptes bancaires de leurs proches pour financer des achats virtuels se multiplient, que ce soit dans Roblox ou Fortnite, deux jeux avec un très jeune public. Mais cela peut aussi arriver sur FIFA / EA SPORTS FC, où les jeunes joueurs n'hésitent pas à voler les cartes de crédit de leurs parents pour effectuer des achats.

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Si certains parents ont la chance d'obtenir gain de cause et d'être remboursés, d'autres se retrouvent totalement démunis. Cette nouvelle affaire rappelle l'importance de la vigilance parentale, mais aussi de prévention face aux mécaniques de monétisation de plus en plus agressives dans les jeux vidéo dits gratuits.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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