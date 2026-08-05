Les joueurs désertent Roblox depuis 9 mois

Roblox affiche une croissance spectaculaire de ses revenus au deuxième trimestre 2026, frôlant le milliard et demi de dollars. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants, la plateforme fait face à une baisse continue de son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens depuis près d'un an, soulevant d'importantes questions.

Roblox vient de publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'année 2026, dévoilant un bilan tout en contrastes. Si les revenus de l'entreprise affichent une santé de fer, certains indicateurs d'engagement montrent des signes d'essoufflement évidents. L'entreprise américaine maintient toutefois son ambition démesurée : s'accaparer une part massive de l'industrie vidéoludique mondiale.

Des revenus en hausse malgré des pertes nettes

Sur le plan purement financier, Roblox continue de briller. La plateforme revendique avoir généré près de 1,5 milliard de dollars de revenus lors de ce trimestre, ce qui représente une augmentation impressionnante de 36 % par rapport à la même période l'année précédente. L'entreprise estime d'ailleurs que près de 4 % des revenus globaux du jeu vidéo transitent actuellement par son écosystème. Les réservations nettes ont également progressé de 8 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars.

Cependant, cette abondance financière ne se traduit pas encore par une rentabilité absolue. La société a en effet enregistré une perte consolidée de 185 millions de dollars sur la période. Un chiffre qui illustre les investissements massifs consentis pour soutenir la croissance et l'infrastructure technique d'un univers toujours plus vaste.

L'engagement des joueurs en demi-teinte

Si l'on se penche sur les statistiques d'utilisation, le tableau se complexifie. D'un côté, Roblox enregistre 123 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, soit une hausse de 10 % sur un an. Le temps passé sur la plateforme atteint les 29 milliards d'heures, en augmentation de 5 %. Le nombre moyen d'utilisateurs payants mensuels a quant à lui bondi de 15 % pour s'établir à 27 millions.

Mais une analyse trimestrielle révèle une tendance plus préoccupante. C'est le troisième trimestre consécutif que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens diminue. Après un pic historique à 152 millions au troisième trimestre 2025, l'audience n'a cessé de s'éroder. Le temps de jeu suit exactement la même trajectoire descendante depuis son apogée de 40 milliards d'heures l'an passé.

La répartition géographique montre que l'Asie-Pacifique reste le premier marché en termes de fréquentation avec 41 millions d'utilisateurs quotidiens, devant l'Europe et ses 26 millions d'adeptes, puis l'Amérique du Nord avec 22 millions. Le reste du monde rassemble les 34 millions restants. Pourtant, c'est bien l'Amérique du Nord qui porte véritablement l'économie du jeu, générant plus de la moitié des dépenses mondiales avec 846 millions de dollars de revenus ce trimestre.

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Un point de friction a toutefois été souligné par la direction : la monétisation par heure des plus jeunes joueurs nord-américains est en baisse. Pour compenser, Roblox mise sur l'ouverture de nouveaux marchés, notamment avec son retour récent en Russie qui a stimulé les nouvelles inscriptions.

L'objectif des 10 % du marché mondial

La stratégie à long terme reste claire pour la direction. L'entreprise souhaite capter un dixième du marché mondial du jeu vidéo.

Nous restons concentrés sur la conquête de 10 % du marché mondial du jeu et d'une part encore plus importante aux États-Unis. Pour atteindre cet objectif, nous permettons tous les types de jeux, des expériences multijoueurs photoréalistes aux espaces sociaux en 2D sur Roblox.

David Baszucki, fondateur et PDG de l'entreprise, a réaffirmé sa volonté d'innover de manière agressive pour concrétiser cette vision, estimant que le monde a besoin de plus de jeu. Le récent lancement de leur outil de création baptisé Build, massivement basé sur l'intelligence artificielle pour les supports mobiles, s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans cette dynamique d'expansion technologique.

L'objectif final est de permettre à un public encore plus large de transformer facilement ses idées en véritables jeux vidéo.