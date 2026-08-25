Ce jeu Roblox devient un cauchemar digne de Black Mirror, et se fait ban temporairement

Le jeu Roblox le plus en vogue du moment, Steal an Egg, a été temporairement banni de la plateforme après avoir atteint le sommet des classements. Au cœur de la polémique, une mécanique de jeu troublante rappelant la série Black Mirror.

Steal a Brainrot appartient déjà au passé. Ces derniers jours, le titre le plus populaire sur Roblox s'intitulait Steal an Egg. Toutefois, ce simulateur de créatures virtuelles attire aujourd'hui l'attention pour de mauvaises raisons. Qualifiée de profondément dystopique, l'expérience est ouvertement comparée à l'un des épisodes les plus sombres de la série de science-fiction Black Mirror sur Netflix.

Un concept classique qui vire à l'obsession

Comme son nom l'indique, Steal an Egg est une expérience où les joueurs collectent et élèvent des œufs. Une fois éclos, ces derniers se transforment en familiers qui génèrent de l'argent à chaque seconde de leur existence, les animaux les plus rares rapportant logiquement plus de revenus que les monstres ordinaires. La majorité des participants commencent humblement avec un simple poulet, mais avec suffisamment de progression, il est possible d'élever des créatures fantastiques comme des dragons. Tous les joueurs possèdent une base et, à l'instar d'autres titres à succès, les autres membres du serveur peuvent s'enfuir avec vos biens. Il est également possible d'obtenir des œufs en les volant dans divers biomes à travers la carte. Chaque zone possède un gardien, et plus l'œuf est précieux, plus il est difficile à dérober.

Le principal facteur de réussite dans cet univers est la vitesse. Cette statistique peut être achetée avec de l'argent réel ou améliorée manuellement en courant sur un tapis roulant virtuel. C'est ici que le problème se pose. Ces tapis roulants intègrent une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de regarder des vidéos courtes pour faire passer le temps. Les captures d'écran montrant cette mécanique en action sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, où des spectateurs choqués qualifient ce système de profondément aliénant. Une grande partie de ces images provient d'une vidéo YouTube publiée par le créateur Foltyn, qui a généré plus d'un million de vues.

La comparaison inévitable avec Black Mirror

La plupart des observateurs comparent ces tapis roulants à un épisode célèbre de la série Black Mirror intitulé « Quinze millions de mérites ». Cet épisode dépeint un monde où les individus doivent pédaler sur des vélos d'appartement en échange de crédits pour payer leurs frais de subsistance et leur électricité. Bien que la version de Steal an Egg ne soit pas aussi terrible, puisque les utilisateurs ne sont pas punis s'ils détournent le regard des publicités et jouent de leur plein gré, le parallèle reste frappant.

Pourtant, cette liberté apparente a connu un coup d'arrêt brutal lundi après-midi, lorsque le jeu a été retiré soudainement. Le titre a été déréférencé peu de temps après avoir atteint la première place sur la plateforme et après avoir généré des millions d'impressions négatives sur les réseaux sociaux. Avant d'être retiré, le jeu comptait plus de 500 000 joueurs simultanés. Bien que ces chiffres ne rivalisent pas avec les sommets historiques de la plateforme, ils étaient suffisants pour en faire l'expérience la plus visible du moment.

Des règles strictes et un retour promis

Roblox n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, laissant planer le doute sur les raisons exactes de ce retrait. Il est fort probable que la mécanique des vidéos ait violé les conditions d'utilisation concernant des plateformes tierces comme TikTok. En effet, Roblox n'autorise le partage de liens que depuis une liste approuvée, qui n'inclut pas les formats de vidéos courtes externes. La modération des contenus visionnés en jeu représente également un risque majeur. Les développeurs de Steal an Egg n'ont pas expliqué la raison de cette suppression sur leur serveur Discord, mais ils ont promis un retour rapide, ce qui a été le cas, puisque Steal an Egg a fait son retour quelques heures plus tard, avec encore plus de joueurs.

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À l'heure de la rédaction de ces lignes, il affiche 784 702 joueurs actifs, soit près de 300 000 de plus que lors de sa surpression temporaire. Le système de vidéos a été supprimé pour le moment, mais le tapis roulant reste présent, et la boucle de progression de Steal an Egg encourage fortement les microtransactions, pour évoluer plus rapidement.