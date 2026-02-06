L'intelligence artificielle s'empare de Roblox et change les règles du jeu

Roblox franchit une étape majeure dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative. La plateforme lance en bêta sa technologie de génération 4D, permettant aux joueurs de créer non plus de simples décors, mais des objets interactifs et fonctionnels via de simples commandes textuelles.
Roblox continue sa course effrénée vers l'intégration totale de l'intelligence artificielle au cœur de son écosystème
. La plateforme vient d'officialiser le lancement en bêta de son extension de génération 4D pour son Cube Foundation Model. Si le terme peut sembler marketing, la promesse technique est bien réelle : il ne s'agit plus seulement de générer des modèles 3D statiques pour décorer un niveau, mais de donner vie à des objets capables d'interagir avec le moteur physique et les joueurs
.
De la sculpture numérique au gameplay émergent
Jusqu'à présent, les outils d'IA générative dans le jeu vidéo se contentaient souvent de créer des assets visuels comme une chaise, un arbre ou une texture. Roblox change la donne en ajoutant une quatrième dimension, l'interactivité
. Une fois la fonctionnalité activée par un développeur, les joueurs peuvent saisir des commandes textuelles pour faire apparaître des éléments utilisables instantanément
. Concrètement, si un joueur demande une voiture de sport ou un avion, le système ne se contente pas d'afficher la carrosserie, il génère un véhicule que l'on peut véritablement conduire ou piloter au sein de l'expérience
.
Roblox explique dans un article
que ce système repose sur des règles prédéfinies appelées « schémas ». Ces derniers décomposent les objets en plusieurs parties distinctes avant de leur assigner des comportements spécifiques qui les animent. C'est cette étape cruciale qui transforme un simple maillage 3D en un objet de jeu fonctionnel.
Des premiers résultats impressionnants
L'objectif est d'alimenter les outils de création assistés par IA au sein des expériences Roblox
. Cette approche permet aux créateurs de débloquer de nouvelles possibilités de gameplay tout en offrant aux joueurs un rôle beaucoup plus actif dans le façonnement des mondes virtuels. Pour prouver l'efficacité de sa technologie, l'entreprise met en avant le cas du développeur Laksh et de son expérience Wish Master
.
Dans ce jeu, les utilisateurs ont pu générer presque n'importe quoi via des requêtes textuelles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes étant donné que durant l'accès anticipé, plus de 160 000 objets ont été créés, incluant des véhicules complexes et des créatures fantastiques. Plus intéressant encore pour l'industrie, Laksh rapporte que les joueurs utilisant la génération 4D ont passé en moyenne 64 % de temps supplémentaire dans le jeu
.
Vers un vocabulaire infini
L'ambition de Roblox ne s'arrête pas là. L'entreprise prévoit d'étendre son système vers un schéma à « vocabulaire ouvert »
, capable de supporter des milliers de types d'objets du monde réel à l'avenir. Dans un communiqué, la firme précise sa vision à long terme :
Nous envisageons un avenir où les créateurs et les utilisateurs pourront générer n'importe quel type d'objet 4D et de comportement qu'ils souhaitent, basés sur n'importe quel schéma. Nous sommes impatients de mettre cette technologie entre les mains des utilisateurs très bientôt.
Cette avancée marque un tournant potentiel dans la manière dont le contenu généré par les utilisateurs est conçu, réduisant drastiquement la barrière technique entre l'imagination d'un joueur et sa réalisation concrète dans un environnement multijoueur.
commentaire (1)
Je veut cree un jeu avec une ia