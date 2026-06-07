Resonance: A Plague Tale Legacy annonce sa date de sortie, qui est proche

Asobo Studio a, récemment, dévoilé la date de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy, qui arrive dans peu de temps.

Annoncé pour la toute première fois lors du Summer Game Fest 2025, Resonance: A Plague Tale Legacy a, de nouveau, fait parler de lui. Asobo Studio et Focus Entertainment ont profité du XBOX Games Showcase pour révéler la date de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Resonance: A Plague Tale Legacy s'offre sa date de sortie

En effet, lors du XBOX Games Showcase, qui a eu lieu le dimanche 7 juin 2026 en début de soirée, Asobo Studio et Focus Entertainment ont fait l'annonce tant attendue par les fans de la licence A Plague Tale : Resonance: A Plague Tale Legacy se rendra disponible le 27 août prochain sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Pour rappel, Resonance: A Plague Tale Legacy est considéré comme un préquel, étant donné que son histoire se déroule quinze ans avant les événements du deuxième opus de la franchise, A Plague Tale: Requiem. Nous y incarnons Sophia, qui est décrite comme « une jeune pillarde audacieuse en fuite », qui se rend sur l'île du Minotaure. L'aventure nous promet des affrontements et défis mortels.

Face deadly trials on the Minotaur's Island in this prequel to A Plague Tale 🗡️



Resonance: A Plague Tale Legacy arrives August 27! Play it day one with @XBOXGamePass: https://t.co/mshedr2e7X | #XBOXShowcase pic.twitter.com/m9tu5H04KU — XBOX (@XBOX) June 7, 2026

Une arrivée dans le Game Pass dès le lancement pour Resonance: A Plague Tale Legacy

Comme précisé dans une récente publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, qui édite le titre, il est précisé que Resonance: A Plague Tale Legacy débarque dans le XBOX Game Pass, dès son lancement. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement au fameux service de Microsoft pourront découvrir les aventures de Sophia sans débourser un seul centime supplémentaire.

Rendez-vous donc le 27 août 2026 pour découvrir Resonance: A Plague Tale Legacy, qui arrive sur PS5, Xbox Series et sur PC.