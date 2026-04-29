Resident Evil Requiem frappé par la malédiction du chapitre supprimé

Par le passé, plusieurs opus de la saga Resident Evil ont été victimes d'un mal étrange pendant leur développement. Mais une récente interview a révélé que Resident Evil Requiem n'a pas échappé à cette règle.

Les passionnés de la licence horrifique de Capcom savent que certains chapitres n'ont jamais été racontés. Au cours de leurs développements respectifs, les 3e, 4e et 7e jeux de la franchise ont vu l'un de leurs chapitres être supprimé pour des raisons diverses.

Si la modification et la suppression de contenus déjà créés est un phénomène fréquent lors des phases de développement, il compte aujourd'hui une nouvelle victime : Resident Evil Requiem.

Un « chapitre fantôme 2 » abandonné lors du développement de Resident Evil Requiem

C'est l'aveu qu'a fait Koshi Nakanishi, le directeur du titre, dans une interview accordée au magazine japonais DenFamicoGamer. Dans un premier temps, il est d'abord revenu sur le cas Resident Evil 7 et sur son « chapitre fantôme 2 », qui a été coupé en cours de développement. D'ailleurs, il a donné une précision sur la place de ce chapitre maudit dans la trame principale, évoquant « la section où l'on passe de la maison d'hôtes à la maison principale. »

Mais juste après, il révèle que Resident Evil Requiem a lui aussi eu droit à son chapitre fantôme 2. Si l'histoire semble donc se répéter, le directeur de jeu précise que cela n'est pas exceptionnel et que la suppression de chapitres survient généralement lors de la finalisation de la structure globale du jeu.

Bien sûr, nous ne supprimons pas des éléments à la dernière minute. Le plus souvent, nous créons une version préliminaire dès le début et nous la retravaillons sans cesse. Et dans ce processus, il arrive fréquemment qu'un chapitre entier soit supprimé.

Une décision parfois nécessaire, même si elle divise

Effacer des heures de travail et un élément de l'intrigue est un processus difficile, mais nécessaire au bon développement d'un jeu, que ce soit Resident Evil Requiem ou un autre projet. Néanmoins, Koshi Nakanishi rappelle que ce choix n'est pas toujours bien accueilli. Il insiste notamment sur le fait que « la personne qui a réalisé le contenu sera déçue, voire en colère, mais tant que le résultat est bon, tout le monde est satisfait. »

Mais la découverte d'un chapitre annulé est aussi une source de discussions et de spéculations pour la communauté. Dès qu'ils avaient appris l'existence des précédents chapitres fantômes, certains joueurs ont tenté de les retrouver pour les découvrir. Il faut maintenant attendre pour voir si l'opus Requiem connaîtra le même sort…