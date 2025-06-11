Resident Evil Requiem : Capcom promet une « nouvelle ère du survival horror »

Capcom a frappé fort lors du Summer Game Fest en dévoilant Resident Evil Requiem à travers une bande-annonce spectaculaire. Ce nouveau volet tant attendu promet non seulement de renouer avec les racines sombres de la franchise, mais également d'inaugurer une « nouvelle ère du survival horror », plus immersive et terrifiante que jamais.
Une plongée glaçante au cœur de l'horreur
Resident Evil Requiem
marque le retour à l'emblématique Raccoon City, théâtre originel des cauchemars ayant façonné la série. Cette fois, les joueurs incarneront normalement Grace Ashcroft
, fille d'Alyssa Ashcroft, héroïne bien connue du spin-off Resident Evil Outbreak. Grace enquêtera sur un meurtre sordide survenu dans l'inquiétant hôtel Wrenwood
, promettant aux fans une expérience à couper le souffle. Le slogan de ce nouvel opus est d'ailleurs explicite :
Un requiem pour les morts. Un cauchemar pour les vivants.
Capcom n'hésite pas à prévenir que cette expérience sera particulièrement intense et glaçante, invitant les joueurs à « échapper à la mort dans une aventure qui vous glacera jusqu'à la moelle
».
Des avancées technologiques pour une immersion sans précédent
Selon Capcom, Resident Evil Requiem profitera pleinement des dernières avancées technologiques pour offrir un gameplay particulièrement immersif
. Le studio insiste sur des mécaniques renouvelées, associées à des personnages profonds et captivants, pour livrer une histoire riche et haletante :
Grâce à notre expertise et aux progrès technologiques, Resident Evil Requiem offrira une histoire riche en personnages ainsi qu'un gameplay plus immersif que jamais auparavant.
Bien que les détails précis restent encore mystérieux, les attentes sont déjà très élevées concernant les innovations que Capcom intégrera à cette aventure horrifique
.
Premier aperçu jouable à la gamescom
Si les détails sur le gameplay demeurent rares, Capcom promet d'en révéler davantage dans les prochains mois
. Le premier rendez-vous majeur sera la gamescom en août prochain, où Resident Evil Requiem sera jouable pour la première fois
. Ce sera ainsi l'occasion idéale pour découvrir ce que cette « nouvelle ère du survival horror
» réserve concrètement aux joueurs.
Resident Evil Requiem sortira officiellement le 27 février 2026 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC
. D'ici là, Capcom dévoilera progressivement davantage de détails, laissant les fans impatients d'en apprendre plus sur cette nouvelle aventure terrifiante.
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