Resident Evil Requiem annonce un ajout significatif, qui va ravir

Capcom a, récemment, précisé que Resident Evil Requiem disposera d'une fonctionnalité intéressante.
Officialisé et montré pour la toute première fois lors du Summer Game Fest 2025, Resident Evil Requiem
, qui est développé ainsi qu'édité par Capcom, débarquera au début de l'année 2026. En attendant, de plus amples informations concernant ce nouvel opus de la franchise Resident Evil ont déjà été partagées. Ainsi, Capcom a précisé que Resident Evil Requiem incorporera la vue à la première ainsi qu'à la troisième personne
.
Resident Evil Requiem nous laissera changer de perspective
En effet, Capcom a, très récemment, indiqué que Resident Evil Requiem disposera, dès son lancement, d'une option donnant aux joueurs et aux joueuses la possibilité de passer de la vue à la première personne à celle à la troisième personne
. D'après les différents retours, notamment de la presse spécialisée qui a pu poser les mains sur ce nouveau titre, cette fonctionnalité sera disponible via le menu en jeu et pourra être modifiée à tout moment.
Ainsi, cette option offrira à la communauté l'opportunité d'expérimenter pleinement l'aventure à sa guise, c'est-à-dire en alternant librement entre immersion totale en vue subjective ou une approche plus classique, en voyant directement le personnage principal de Resident Evil Requiem
, soit Grace Ashcroft. Cette nouvelle devrait, de ce fait, ravir les joueurs et les joueuses.
Un ajout qui permet déjà à Resident Evil Requiem de se démarquer de Village
Comme vous le savez probablement déjà, la vue à la troisième personne n'avait été ajoutée que tardivement sur Resident Evil Village. Certains joueurs et joueuses n'avaient, d'ailleurs, pas trouvé cette fonctionnalité convaincante, puisque le titre a été initialement conçu comme une expérience se vivant en vue à la première personne. Toutefois, étant donné que Resident Evil Requiem
proposera cette option dès son lancement, le constat devrait être totalement différent pour les joueurs.
En guise de conclusion, rappelons que Resident Evil Requiem
doit sortir le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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