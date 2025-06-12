Resident Evil Requiem annonce un ajout significatif, qui va ravir

Capcom a, récemment, précisé que Resident Evil Requiem disposera d'une fonctionnalité intéressante.

Resident Evil Requiem nous laissera changer de perspective

Un ajout qui permet déjà à Resident Evil Requiem de se démarquer de Village

Officialisé et montré pour la toute première fois lors du Summer Game Fest 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Capcom, débarquera au début de l'année 2026. En attendant, de plus amples informations concernant ce nouvel opus de la franchise Resident Evil ont déjà été partagées. Ainsi, Capcom a précisé queEn effet, Capcom a, très récemment, indiqué que. D'après les différents retours, notamment de la presse spécialisée qui a pu poser les mains sur ce nouveau titre, cette fonctionnalité sera disponible via le menu en jeu et pourra être modifiée à tout moment.Ainsi, cette option offrira à la communauté l'opportunité d'expérimenter pleinement l'aventure à sa guise, c'est-à-dire en alternant librement entre immersion totale en vue subjective ou une approche plus classique, en voyant directement le personnage principal de, soit Grace Ashcroft. Cette nouvelle devrait, de ce fait, ravir les joueurs et les joueuses.Comme vous le savez probablement déjà, la vue à la troisième personne n'avait été ajoutée que tardivement sur Resident Evil Village. Certains joueurs et joueuses n'avaient, d'ailleurs, pas trouvé cette fonctionnalité convaincante, puisque le titre a été initialement conçu comme une expérience se vivant en vue à la première personne. Toutefois, étant donné queproposera cette option dès son lancement, le constat devrait être totalement différent pour les joueurs.En guise de conclusion, rappelons quedoit sortir le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.