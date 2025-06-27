Resident Evil 9 : Capcom explique pourquoi le jeu s'appelle « Requiem »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 juin 2025 à 11h42
Resident Evil 9 a un nom officiel depuis peu : Resident Evil: Requiem. Si les précédents volets avaient déjà utilisé leurs sous-titres comme clins d'œil habiles pour intégrer les numéros de la série (RE7: Biohazard, RE8: Village), Capcom confirme que cette fois, le choix de Requiem porte une signification bien plus profonde.
Resident Evil 9 : Capcom explique pourquoi le jeu s'appelle « Requiem »
Lors du Capcom Spotlight ce jeudi, dans lequel nous avons, par exemple, appris les raisons de l'absence de Leon Kennedy en tant que protagoniste, les développeurs ont levé le voile sur cette appellation surprenante, révélant une dimension très symbolique et émotionnelle derrière ce nouveau volet prévu pour l'année prochaine.

Un hommage aux héros tombés de Raccoon City

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La signification derrière le sous-titre « Requiem » va au-delà d'un simple jeu de mots marketing (« RE9ieum »). D'après l'équipe de développement, il s'agit véritablement d'un hommage solennel aux nombreux personnages emblématiques de la saga, notamment ceux qui ont subi les terribles conséquences de l'incident de Raccoon City. Lors de la présentation, le directeur artistique Tomonori Takano a précisé cette intention très symbolique :
La série est devenue très populaire grâce à ses histoires sur les débuts de l'épidémie zombie. Depuis lors, de nombreux personnages ont traversé des épreuves extrêmement dures à cause de Raccoon City, ils ont affronté ces traumatismes et évolué.

Un tournant majeur pour la série

Koshi Nakanishi, réalisateur du jeu, est allé plus loin, en décrivant Requiem comme une sorte de commémoration. « Beaucoup de personnages liés à l'épidémie initiale ont perdu la vie ou ont été profondément changés par ces événements. Resident Evil Requiem est un hommage, une sorte de cérémonie pour ceux qui nous ont précédés. »

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Il souligne aussi que ce volet représente une étape cruciale dans l'histoire de la franchise. « Resident Evil est né d'Umbrella et de l'épidémie de zombies de Raccoon City. Nous avons choisi 'Requiem' pour marquer un véritable tournant dans la série. »

Une plongée intense dans l'histoire de la saga

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Resident Evil Requiem semble ainsi vouloir offrir aux joueurs une introspection plus marquée, revisitée à travers les yeux d'un personnage inattendu, et promet une exploration approfondie de l'histoire de la saga. Entre son gameplay jouable à la première et à la troisième personne dès le lancement, et son ambition de dévoiler « la vérité cachée » derrière Raccoon City, Resident Evil 9 se présente comme un chapitre incontournable pour les fans historiques de la licence.

D'ailleurs, les joueurs semblent l'attendre, puisqu'il a déjà été wishlisté plus d'un million de fois. La sortie de Resident Evil Requiem est attendu pour le 27 février 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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