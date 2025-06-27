Resident Evil 9 : Capcom explique pourquoi le jeu s'appelle « Requiem »

Resident Evil 9 a un nom officiel depuis peu : Resident Evil: Requiem. Si les précédents volets avaient déjà utilisé leurs sous-titres comme clins d'œil habiles pour intégrer les numéros de la série (RE7: Biohazard, RE8: Village), Capcom confirme que cette fois, le choix de Requiem porte une signification bien plus profonde.

Un hommage aux héros tombés de Raccoon City

La série est devenue très populaire grâce à ses histoires sur les débuts de l'épidémie zombie. Depuis lors, de nombreux personnages ont traversé des épreuves extrêmement dures à cause de Raccoon City, ils ont affronté ces traumatismes et évolué.

Un tournant majeur pour la série

Une plongée intense dans l'histoire de la saga

Lors duce jeudi, dans lequel nous avons, par exemple, appris les raisons de l'absence de Leon Kennedy en tant que protagoniste,, révélant une dimension très symbolique et émotionnelle derrière ce nouveau volet prévu pour l'année prochaine.La signification derrière le sous-titre « Requiem » va au-delà d'un simple jeu de mots marketing (« RE9ieum »). D'après l'équipe de développement, il s'agit véritablement, notamment ceux qui ont subi les terribles conséquences de l'incident de Raccoon City. Lors de la présentation, le directeur artistiquea précisé cette intention très symbolique :Koshi Nakanishi, réalisateur du jeu, est allé plus loin, en décrivant Requiem comme une sorte de commémoration. « Beaucoup de personnages liés à l'épidémie initiale ont perdu la vie ou ont été profondément changés par ces événements. Resident Evil Requiem est un hommage, une sorte de cérémonie pour ceux qui nous ont précédés. »Il souligne aussi que ce volet représente une étape cruciale dans l'histoire de la franchise. « Resident Evil est né d'Umbrella et de l'épidémie de zombies de Raccoon City. Nous avons choisi 'Requiem' pour marquer un véritable tournant dans la série. »Resident Evil Requiem semble ainsi vouloir offrir aux joueurs une introspection plus marquée, revisitée à travers les yeux d'un personnage inattendu, et promet une exploration approfondie de l'histoire de la saga. Entre son gameplay jouable à la première et à la troisième personne dès le lancement, et son ambition de dévoiler « la vérité cachée » derrière Raccoon City,se présente comme un chapitre incontournable pour les fans historiques de la licence.D'ailleurs, les joueurs semblent l'attendre, puisqu'il a déjà été wishlisté plus d'un million de fois. La sortie deest attendu pour le 27 février 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series.