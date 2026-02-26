Adapter un jeu sans y avoir joué est « scandaleux », selon Paul W. S. Anderson (Resident Evil, Mortal Kombat)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 février 2026 à 12h09
Paul W. S. Anderson s'est, récemment, exprimé à propos des adaptations cinématographiques basées sur des jeux vidéo.
Adapter un jeu sans y avoir joué est « scandaleux », selon Paul W. S. Anderson (Resident Evil, Mortal Kombat)
De plus en plus d'adaptations cinématographiques, c'est-à-dire en film ou série TV, à partir de licences vidéoludiques sont proposées aux téléspectateurs (The Last of Us, Fallout, etc.). Selon Paul W. S. Anderson, qui a réalisé plusieurs films Resident Evil, il est, d'ailleurs, très important de jouer au jeu en question avant de le porter sur grand écran.

Jouer au jeu est nécessaire pour l'adapter, d'après Paul W. S. Anderson

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Dans un podcast Post Games, Paul W.S. Anderson a, effectivement, dit quelques mots au sujet des adaptations cinématographiques qui portent sur les jeux vidéo. Le réalisateur a, ainsi, expliqué qu'il est important d'avoir parcouru le titre pour pouvoir en proposer une adaptation, le contraire est « scandaleux » selon lui : 
Je pense qu'il est important pour moi d'être fan. Vous savez, je suis toujours choqué quand des réalisateurs donnent des interviews et qu'ils font un film sur un jeu vidéo et disent : « Eh bien, je n'ai jamais joué au jeu ». C'est scandaleux ! Est-ce que vous adapteriez Guerre et Paix [de Leon Tolstoï] en disant : « Vous savez, je n'ai jamais lu le livre : j'ai le scénario, ça me va, je l'ai tourné, le livre ne m'intéresse pas » ?
D'après Paul W. S. Anderson, ne pas jouer à un jeu avant de l'adapter n'est pas bon : « C'est rendre un mauvais service aux personnes qui aiment ce jeu et qui ont investi de nombreuses heures, journées et mois de leur temps dans cet univers que de l'ignorer ».

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Un point que Paul W. S. Anderson met en pratique

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D'ailleurs, Paul W. S. Anderson tient à ce principe et s'est, par le passé, assuré que son équipe ait parcouru le titre sur lequel est basé l'adaptation
Je m'assure toujours que les concepteurs de production avec lesquels je travaille jouent au jeu ou regardent des vidéos du jeu afin qu'ils sachent à quoi il ressemble, et que le directeur de la photographie sache comment la caméra se déplace [...] Je m'assure que toute l'équipe s'imprègne également de tout cela, afin que les fans du jeu aient vraiment l'impression que l'ADN du jeu est intégré au film qu'ils regardent.
Ce point de vue est tout à fait intéressant, surtout de nos jours, alors que plusieurs jeux vidéo doivent être adaptés sur grand écran (Kindgom Come: Deliverance, God of War, etc.).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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