Adapter un jeu sans y avoir joué est « scandaleux », selon Paul W. S. Anderson (Resident Evil, Mortal Kombat)

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
Je pense qu'il est important pour moi d'être fan. Vous savez, je suis toujours choqué quand des réalisateurs donnent des interviews et qu'ils font un film sur un jeu vidéo et disent : « Eh bien, je n'ai jamais joué au jeu ». C'est scandaleux ! Est-ce que vous adapteriez Guerre et Paix [de Leon Tolstoï] en disant : « Vous savez, je n'ai jamais lu le livre : j'ai le scénario, ça me va, je l'ai tourné, le livre ne m'intéresse pas » ?D'après Paul W. S. Anderson, ne pas jouer à un jeu avant de l'adapter n'est pas bon : « C'est rendre un mauvais service aux personnes qui aiment ce jeu et qui ont investi de nombreuses heures, journées et mois de leur temps dans cet univers que de l'ignorer ».
Je m'assure toujours que les concepteurs de production avec lesquels je travaille jouent au jeu ou regardent des vidéos du jeu afin qu'ils sachent à quoi il ressemble, et que le directeur de la photographie sache comment la caméra se déplace [...] Je m'assure que toute l'équipe s'imprègne également de tout cela, afin que les fans du jeu aient vraiment l'impression que l'ADN du jeu est intégré au film qu'ils regardent.Ce point de vue est tout à fait intéressant, surtout de nos jours, alors que plusieurs jeux vidéo doivent être adaptés sur grand écran (Kindgom Come: Deliverance, God of War, etc.).
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