Resident Evil : Le prochain film intitulé Welcome to Raccoon City reprendra l'ambiance de Resident Evil 2 Remake

Depuis ce moment nous savions la direction qu'allait prendre le film, car [Resident Evil 2 Remake] était une telle expérience, possédait une ambiance tellement sombre avec cette pluie constante et ce genre d'aspects. Je l'ai repris. C'est dans ce monde que je veux travailler. Nous nous sommes beaucoup inspirés de l'ambiance du remake du second opus pour en faire la base du prochain film. - Johannes Roberts, auteur et réalisateur de Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Entre la série animée, celle en prise de vue réelle et son reboot cinématographique, la licence Resident Evil s'apprête à faire l'objet de nombreuses adaptations.avec l'interview de son réalisateur, Johannes Roberts, par IGN Premièrement, ce dernier nous annonce que le long-métrage s'intitulera. Il suivra de nombreux protagonistes connus des fans tels que Claire Redfield (interprétée par Kaya Scodelario), son frère Chris (Robbie Ammell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) ou encore Léon S. Kennedy (Avan Jogia) au cours d'une « nuit fatidique ». Leurs aventures se dérouleront d'ailleurs dans, respectivement les lieux du premier et deuxième épisodes vidéoludiques.De ce fait, Welcome to Raccoon City devrait s'inspirer des deux premiers épisodes en proposant un ton similaire au film Assaut pour la partie du commissariat, tandis que l'ambiance devrait être plus glauque au sein du manoir. Par ailleurs, le long-métrage ne s'inspirera pas seulement des jeux dans sa reprise des lieux et des protagonistes, mais. Johannes Roberts parle de l'impact qu'a eu le titre sur son travail :Pour rappel, Johannes Roberts est connu pour avoir réalisé les films d'horreur Strangers: Prey at Night ou encore 47 Meters Down. Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot qui n'aura aucun rapport avec les films que l'on connait déjà, est. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la patience d'attendre cette date, vous pourrez (re)plonger dans cet univers avec Resident Evil 8: Village