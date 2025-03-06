REPO, le jeu d'horreur coopératif à la sauce Lethal Company, qui cartonne sur Steam

Depuis quelques jours, un nouveau jeu d'horreur coopératif cartonne sur Steam, dans la digne lignée de Lethal Company, nommé R.E.P.O.
Les jeux d'horreur coopératifs sont souvent appréciés, notamment parce qu'ils offrent des expériences décalées malgré le contexte, et peuvent rester très addictifs si la boucle de gameplay est bien pensée. C'est le cas de Phasmophobia
, mais aussi de Lethal Company
, deux expériences très différentes. Nous retrouvons un peu de ce dernier dans R.E.P.O., sorti il y a quelques jours et qui cartonne sur Steam
.
C'est quoi R.E.P.O. ?
R.E.P.O. est un jeu d'horreur coopératif, jusqu'à six, qui demande d'explorer une zone sombre et dangereuse dans laquelle il faudra d'abord survivre, mais surtout réussir à extraire des objets pour remplir votre contrat
. Pour cela, vous serez équipé d'un outil de préhension basé sur la physique, offrant parfois quelques situations cocasses.
Toutefois, si la tâche s'annonce facile, le fait que plusieurs créatures aussi dangereuses qu'effrayantes viendront vous compliquer les choses augmente la difficulté
, avec le devoir de rester silencieux dans toutes les situations, pour ne pas les attirer. En sachant que le chat vocal de proximité est activé, et qu'elles peuvent vous entendre, cela va créer de nombreux moments de peur, ou de rire.
La coopération sera importante pour rapporter les objets et atteindre la somme fixée, pour progresser en achetant des améliorations…
Pour la petite anecdote, le nom du jeu, R.E.P.O. signifie Retrieve, Extract, & Profit Operation
(Récupération, Extraction & Opération Profit).
Pourquoi un tel succès ?
À l'instar de Lethal Company, le succès repose avant tout sur la coopération
. Ces expériences tournent souvent mal, et même si tout va bien, de nombreuses situations causeront des fous rires aux joueurs puisque le jeu a un fort aspect comique. En additionnant cela au gameplay, les joueurs deviennent accros, et R.E.P.O. va accompagner de nombreuses soirées de gaming ces prochaines semaines.
Toutefois, pour que le succès perdure, les développeurs vont devoir assurer un suivi conséquent, puisque le contenu est pour le moment limité. Logique étant donné que R.E.P.O. est en accès anticipé, et le restera environ un an d'après les informations sur Steam. Sur cette période, nous devrions accueillir de nouveaux mondes, des éléments d'histoire, des ennemis et des items.
Actuellement, voici ce qui est disponible : 3 mondes, 19 ennemis, 29 objets d'équipement et 8 améliorations de personnages.
Disponible sur Steam pour la somme de 9,75 €, R.E.P.O. possède 96 % d'évaluations positives, ce qui devrait drastiquement augmenter sa base de joueurs ces prochains jours.
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