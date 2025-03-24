REPO : Comment se soigner pour récupérer des PV ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 mars 2025 à 18h57
Le soin est essentiel dans REPO, étant donné que votre vie peut très vite baisser. Nous vous expliquons donc comment vous soigner dans ce jeu d'horreur coopératif.
REPO : Comment se soigner pour récupérer des PV ?
Même s'il s'inspire de quelques jeux coopératifs horrifiques qui ont marqué ces dernières années, REPO a ses propres codes. Outre la façon de récupérer les objets, c'est le côté santé qui peut se démarquer, puisqu'il va être particulièrement difficile de rester en vie au fil du temps, et se soigner est impératif pour aller le plus loin possible. Or, cela est assez compliqué dans REPO. Retour sur comment se soigner et récupérer des PV.

Comment se soigner dans REPO

Se soigner dans REPO n'est pas aussi facile qu'il en a l'air, tout du moins pour les débutants. Il faudra effectivement terminer le premier stage, pour avoir accumulé assez de monnaie et acheter des soins. 

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Une fois la première mission terminée, il ne faudra pas lancer la suivante illico, mais plutôt se rendre dans la station service pour faire le plein, notamment de soin. Vous aurez l'occasion d'acheter divers objets consommables, que ce soit pour vous défendre, pour attaquer ou pour vous soigner. 

Des packs de soins seront donc disponibles, et il faudra obligatoirement en acheter. Pourquoi ? Parce que votre santé ne se régénère pas automatiquement entre les niveaux. Vous deviendrez donc de plus en plus vulnérable si vous ne vous soignez pas.

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Les différents soins de REPO

Pour faire simple, à l'heure où ces lignes sont écrites, voici les différents packs de soins de REPO, leur prix de vente et ce qu'ils soigneront. 

ObjetsPrixGain en PV
Petit pack de soins 3 000 $ 25 HP
Moyen pack de soins 6 000 $ 50 HP
Grand pack de soins 11 000 $ 100 HP

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Comment utiliser les soins dans REPO

L'utilisation des soins est là encore assez originale. Déjà, vous ne pouvez les utiliser qu'une fois le niveau lancé. Ensuite, il faudra les équiper dans votre ceinture (1, 2 ou 3). Pour cela :
  • Attrapez l'objet avec votre outil
  • Appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 pour l'équiper sur ce raccourci.
Si vous êtes amené à perdre de la vie, il faudra utiliser ce pack de soin. Sortez-le en appuyant sur la touche qui est utilisée en tant que raccourci, et appuyez ensuite sur E. Cela le consommera.

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Vous savez maintenant tout au sujet des soins dans REPO. Sachez également que vous allez pouvoir améliorer votre barre de santé en achetant des améliorations de santé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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