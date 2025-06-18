Rematch : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de Rematch peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Rematch et rejoindre une partie
, sur PC, PS5 et Xbox Series, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Rematch sont en maintenance (down)
ou si le problème peut venir de vous.
Maintenance Rematch, serveurs down ou en ligne ?
La plupart du temps, les serveurs de Rematch seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif
. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Sloclap essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes
. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu de foot, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Rematch
.
Les serveurs Rematch sont hrors-ligne
Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu
pour voir si une publication récente fait mention d'une maintenance, afin de savoir si vos problèmes de connexion à Rematch peuvent venir de là ou non. Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme Discord
, qui indique aussi à la communauté si une maintenance est prévue.
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
- Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Rematch.
- Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.
- Redémarrez le PC, la PS5 ou la Xbox Series : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou console.
- Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
commentaire (1)
Gros problème pour moi depuis la mise à jour du 26novembre sur xbox.
Depuis il est impossible de rejoindre pc ou ps5. Message me disant que nous avons des versions de jeux differente