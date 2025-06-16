Rematch : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juin 2025 à 17h44
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Rematch.
Rematch : Les configurations PC
Comme vous le savez probablement déjà, Rematch est le nouveau titre du studio de développement Sloclap (notamment connu pour Sifu). Considéré comme un jeu de football et disposant d'une dimension multijoueur, Rematch est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses.

D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Rematch.

Configurations PC Rematch

rematch-football
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Rematch, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, il convient de posséder 20 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Rematch.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Rematch ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 8 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i5-9400, AMD Ryzen 5 3400G ou supérieur
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 1060 (4 Go), AMD Radeon RX 5500 (4 Go) ou supérieur
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 20 Go d'espace disque disponible
  • Notes supplémentaires DirectX12 Shader Model 5.0 / SSD requis

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core 11600k, AMD Ryzen 3700x ou supérieur
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go), AMD Radeon RX 6700 XT (8 Go) ou supérieur
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Espace disque 20 Go d'espace disque disponible
  • Notes supplémentaires → DirectX12 Shader Model 6.6 / SSD requis
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Rematch arrive le 19 juin 2025 sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Vous pouvez obtenir le titre tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction.
    • Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction.
    • Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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