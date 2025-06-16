Rematch : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Rematch.

Configurations PC Rematch

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Processeur → Intel Core i5-9400, AMD Ryzen 5 3400G ou supérieur

Intel Core i5-9400, AMD Ryzen 5 3400G ou supérieur Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 1060 (4 Go), AMD Radeon RX 5500 (4 Go) ou supérieur

NVIDIA GeForce RTX 1060 (4 Go), AMD Radeon RX 5500 (4 Go) ou supérieur Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 20 Go d'espace disque disponible

20 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires → DirectX12 Shader Model 5.0 / SSD requis

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core 11600k, AMD Ryzen 3700x ou supérieur

Intel Core 11600k, AMD Ryzen 3700x ou supérieur Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go), AMD Radeon RX 6700 XT (8 Go) ou supérieur

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go), AMD Radeon RX 6700 XT (8 Go) ou supérieur Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 20 Go d'espace disque disponible

20 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires → DirectX12 Shader Model 6.6 / SSD requis

PC Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction. Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction. Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,est le nouveau titre du studio de développement Sloclap (notamment connu pour Sifu). Considéré comme un jeu de football et disposant d'une dimension multijoueur,est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses.D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, il convient de posséder 20 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter dePour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 juin 2025 sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Vous pouvez obtenir le titretout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :