Rematch : La liste complète des trophées et des succès

Rematch possède de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour récupérer le 100 %/Platine du jeu de football de Sloclap. Nous vous donnons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Rematch

Nouveau look → Personnalisez un emplacement de tenue pour un personnage.

→ Personnalisez un emplacement de tenue pour un personnage. Personne ne rentre ! → Effectuez un arrêt en tant que gardien.

→ Effectuez un arrêt en tant que gardien. But ! → Marquez votre premier but.

→ Marquez votre premier but. L'équipe avant tout ! → Effectuez votre première passe décisive.

→ Effectuez votre première passe décisive. Starting blocks → Gagnez votre premier match.

→ Gagnez votre premier match. Le Special One → Gagnez le trophée de MVP pour la première fois.

→ Gagnez le trophée de MVP pour la première fois. Cage inviolée → Gagnez un match sans concéder de but.

→ Gagnez un match sans concéder de but. Faites-les briller → Effectuez une passe décisive permettant une égalisation.

→ Effectuez une passe décisive permettant une égalisation. La force de l'amitié → Terminez un match avec au moins 1 joueur dans votre équipe.

→ Terminez un match avec au moins 1 joueur dans votre équipe. Shopping → Achetez votre premier article.

→ Achetez votre premier article. Polyvalent → Effectuez une passe décisive, marquez un but et effectuez un arrêt dans le même match.

→ Effectuez une passe décisive, marquez un but et effectuez un arrêt dans le même match. Ce n'est qu'un jeu → Terminez le prologue.

→ Terminez le prologue. Chapeau bas → Marquez un Hat-trick.

→ Marquez un Hat-trick. Acrobate → Marquez un but d'une volée acrobatique.

→ Marquez un but d'une volée acrobatique. Ange gardien → Effectuez un arrêt sur un tir cadré pendant le temps additionnel en tant que gardien.

→ Effectuez un arrêt sur un tir cadré pendant le temps additionnel en tant que gardien. Alley-oop → Effectuez une passe décisive avec un rebond sur un mur.

→ Effectuez une passe décisive avec un rebond sur un mur. Prometteur → Terminez votre premier atelier.

→ Terminez votre premier atelier. Flipper → Marquez un but en touchant un des poteaux ou la transversale.

→ Marquez un but en touchant un des poteaux ou la transversale. Compétiteur → Gagnez votre premier match classé.

→ Gagnez votre premier match classé. Rempart → Effectuez 30 arrêts en tant que gardien.

→ Effectuez 30 arrêts en tant que gardien. Marathonien → Parcourez 42,195 km.

→ Parcourez 42,195 km. Pro → Atteignez le niveau 10.

→ Atteignez le niveau 10. Butteur en série → Marquez 30 buts.

→ Marquez 30 buts. Les yeux fermés → Effectuez une passe décisive en faisant une passe aveugle.

→ Effectuez une passe décisive en faisant une passe aveugle. Série de victoires → Gagnez 3 matchs à la suite.

→ Gagnez 3 matchs à la suite. Vista → Effectuez 30 passes décisives.

→ Effectuez 30 passes décisives. Victime de la mode → Collectionnez 15 objets.

→ Collectionnez 15 objets. Soigner les fondamentaux → Terminez 5 ateliers avec des médailles de bronze au minimum.

→ Terminez 5 ateliers avec des médailles de bronze au minimum. Vainqueur → Gagnez 30 matchs dans n'importe quel mode de jeu.

→ Gagnez 30 matchs dans n'importe quel mode de jeu. On n'a rien sans peine → Terminez 5 ateliers avec des médailles d'or.

→ Terminez 5 ateliers avec des médailles d'or. De poteau à poto → Effectuez une passe décisive en tant que gardien de but.

→ Effectuez une passe décisive en tant que gardien de but. Gants en or → Effectuez 100 arrêts en tant que gardien.

→ Effectuez 100 arrêts en tant que gardien. Soulier d'or → Marquez 100 buts.

→ Marquez 100 buts. Expert → Atteignez le niveau 30.

→ Atteignez le niveau 30. Ultra Trail → Parcourez 170 km.

→ Parcourez 170 km. Maestro → Effectuez 100 passes décisives.

PC Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction. Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction. Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme un très grand nombre de jeux,. Les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du jeu de football multijoueur de Sloclap doivent nécessairement la consulter et s'intéresser aux intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageonsPour obtenir le 100 % ou bien Platine de, qui est baptisé « Entrer dans l'Histoire », les joueurs et les joueuses doivent passer plusieurs heures sur le soft, tout en effectuant des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 19 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre figure également dans le Game Pass. Vous pouvez obtenirtout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :