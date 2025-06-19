Rematch : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 juin 2025 à 17h43
Rematch possède de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour récupérer le 100 %/Platine du jeu de football de Sloclap. Nous vous donnons la liste complète.
Rematch : La liste complète des trophées et des succès
Comme un très grand nombre de jeux, Rematch propose une liste de trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du jeu de football multijoueur de Sloclap doivent nécessairement la consulter et s'intéresser aux intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Rematch.

Liste des trophées et succès de Rematch

rematch-football
Pour obtenir le 100 % ou bien Platine de Rematch, qui est baptisé « Entrer dans l'Histoire », les joueurs et les joueuses doivent passer plusieurs heures sur le soft, tout en effectuant des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Rematch :
  • Nouveau look → Personnalisez un emplacement de tenue pour un personnage.
  • Personne ne rentre ! → Effectuez un arrêt en tant que gardien.
  • But ! → Marquez votre premier but.
  • L'équipe avant tout ! → Effectuez votre première passe décisive.
  • Starting blocks → Gagnez votre premier match.
  • Le Special One → Gagnez le trophée de MVP pour la première fois.
  • Cage inviolée → Gagnez un match sans concéder de but.
  • Faites-les briller → Effectuez une passe décisive permettant une égalisation.
  • La force de l'amitié → Terminez un match avec au moins 1 joueur dans votre équipe.
  • Shopping → Achetez votre premier article.
  • Polyvalent → Effectuez une passe décisive, marquez un but et effectuez un arrêt dans le même match.
  • Ce n'est qu'un jeu → Terminez le prologue.
  • Chapeau bas → Marquez un Hat-trick.
  • Acrobate → Marquez un but d'une volée acrobatique.
  • Ange gardien → Effectuez un arrêt sur un tir cadré pendant le temps additionnel en tant que gardien.
  • Alley-oop → Effectuez une passe décisive avec un rebond sur un mur.
  • Prometteur → Terminez votre premier atelier.
  • Flipper → Marquez un but en touchant un des poteaux ou la transversale.
  • Compétiteur → Gagnez votre premier match classé.
  • Rempart → Effectuez 30 arrêts en tant que gardien.
  • Marathonien → Parcourez 42,195 km.
  • Pro → Atteignez le niveau 10.
  • Butteur en série → Marquez 30 buts.
  • Les yeux fermés → Effectuez une passe décisive en faisant une passe aveugle.
  • Série de victoires → Gagnez 3 matchs à la suite.
  • Vista → Effectuez 30 passes décisives.
  • Victime de la mode → Collectionnez 15 objets.
  • Soigner les fondamentaux → Terminez 5 ateliers avec des médailles de bronze au minimum.
  • Vainqueur → Gagnez 30 matchs dans n'importe quel mode de jeu.
  • On n'a rien sans peine → Terminez 5 ateliers avec des médailles d'or.
  • De poteau à poto → Effectuez une passe décisive en tant que gardien de but.
  • Gants en or → Effectuez 100 arrêts en tant que gardien.
  • Soulier d'or → Marquez 100 buts.
  • Expert → Atteignez le niveau 30.
  • Ultra Trail → Parcourez 170 km.
  • Maestro → Effectuez 100 passes décisives.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Rematch, qui est sorti le 19 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre figure également dans le Game Pass. Vous pouvez obtenir Rematch tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction.
    • Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction.
    • Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Rematch est-il cross-play ?
Rematch 24 septembre 2025

Rematch est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux
Rematch 24 septembre 2025

Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Le jeu de foot-action multijoueur de Sloclap passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée d'une grosse mise à jour, l'ouverture de la Saison 1 et des nouveautés très attendues comme le cross-play et le mode classé.
Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ
Rematch 12 septembre 2025

Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ

Sorti en juin 2025, Rematch s'annonçait comme l'un des titres les plus attendus de l'année. Développé par Sloclap, les créateurs de Sifu, le jeu proposait une vision inédite d'un sport mondialement populaire : le football. Mais malgré un concept audacieux et un départ canon, les chiffres récents montrent une perte d'enthousiasme inquiétante.

commentaire (0)