De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent au sujet du modèle économique du prochain jeu de foot qui a cartonné lors de ses bêtas, et se demandent ainsi si Rematch est free-to-play.

Rematch est-il free-to-play (gratuit) ?

Quel prix pour Rematch ?

Édition Standard Édition Pro Édition Élite 24,99 € 34,99 € 44,99 €

Avantages Standard Pro Elite Jeu de base (accès Day 1) Oui Oui Oui Casquette Sloclap exclusive « early adopters » Oui Oui Oui 72 heures d'accès anticipé Non Oui Oui Captain Pass Upgrade Ticket Non Oui (x1) Oui (x2) Fond et titre Blazon exclusifs pour carte de joueur Non Oui Oui Ensemble de bijoux Blazon Non Oui Oui Débardeur Blazon Buckler exclusif Non Oui Oui Baskets exclusives Glitcher Non Non Oui Blazon Augmented Reality Cage Non Non Oui Casque Blazon exclusif Non Non Oui

Quelle(s) plateforme(s) de jeu pour Rematch ?

Le nouveau jeu de Sloclap,, a été dévoilé l'an dernier et est revenu sur le devant de la scène début 2025 pour annoncer des bêtas, qui ont toutes connu le succès.Sachant que de nombreux joueurs sont tombés sous le charme à l'occasion de cet essai gratuit, il est logique qu'une partie de la communauté se demande quel sera modèle économique de. C'est pourquoi nous vous expliquons siNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative :. Peu de temps après la présentation et les bêtas, les développeurs ont révélé le modèle économique, qui sera premium. C'est-à-dire que les joueurs devront dépenser de l'argent pour pouvoir jouer àFort heureusement, le prix den'est pas très élevé. Les développeurs, à qui nous devons notamment Sifu, a opté pour une entrée assez facile dans sa nouvelle licence, avec un prix de base à 24,99 €, ce qui est en dessous de Sifu (39,99 €). Le prix augmentera évidemment selon l'édition choisie. Voici le détail :Concernant le contenu de ces différentes éditions, voici ce que vous pourrez obtenir :Comme souvent ces derniers mois, seules trois plateformes sont concernées par la sortie de. Nous le retrouverons sur PC, PS5 et Xbox Series, les trois supports les plus plébiscités du moment.À l'heure actuelle, Sloclap n'envisage pas de sortir son titre sur d'autres plateformes, telles que la Nintendo Switch 2, pour ne citer que cet exemple.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 19 juin 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est prévu pour être suivi pour le long terme.