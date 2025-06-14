De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent au sujet du modèle économique du prochain jeu de foot qui a cartonné lors de ses bêtas, et se demandent ainsi si Rematch est free-to-play.
Le nouveau jeu de Sloclap, Rematch
, a été dévoilé l'an dernier et est revenu sur le devant de la scène début 2025 pour annoncer des bêtas, qui ont toutes connu le succès.
Sachant que de nombreux joueurs sont tombés sous le charme à l'occasion de cet essai gratuit, il est logique qu'une partie de la communauté se demande quel sera modèle économique de Rematch
. C'est pourquoi nous vous expliquons si Rematch est free-to-play (gratuit) ou payant.
Rematch est-il free-to-play (gratuit) ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative : Rematch ne sera pas free-to-play
. Peu de temps après la présentation et les bêtas, les développeurs ont révélé le modèle économique, qui sera premium. C'est-à-dire que les joueurs devront dépenser de l'argent pour pouvoir jouer à Rematch
.
Quel prix pour Rematch ?
Fort heureusement, le prix de Rematch
n'est pas très élevé. Les développeurs, à qui nous devons notamment Sifu, a opté pour une entrée assez facile dans sa nouvelle licence, avec un prix de base à 24,99 €, ce qui est en dessous de Sifu (39,99 €). Le prix augmentera évidemment selon l'édition choisie. Voici le détail :
| Édition Standard
|Édition Pro
|Édition Élite
| 24,99 €
|34,99 €
|44,99 €
Concernant le contenu de ces différentes éditions, voici ce que vous pourrez obtenir :
|Avantages
|Standard
|Pro
|Elite
|Jeu de base (accès Day 1)
|Oui
|Oui
|Oui
|Casquette Sloclap exclusive « early adopters »
|Oui
|Oui
|Oui
|72 heures d'accès anticipé
|Non
|Oui
|Oui
|Captain Pass Upgrade Ticket
|Non
|Oui (x1)
|Oui (x2)
|Fond et titre Blazon exclusifs pour carte de joueur
|Non
|Oui
|Oui
|Ensemble de bijoux Blazon
|Non
|Oui
|Oui
|Débardeur Blazon Buckler exclusif
|Non
|Oui
|Oui
|Baskets exclusives Glitcher
|Non
|Non
|Oui
|Blazon Augmented Reality Cage
|Non
|Non
|Oui
|Casque Blazon exclusif
|Non
|Non
|Oui
Quelle(s) plateforme(s) de jeu pour Rematch ?
Comme souvent ces derniers mois, seules trois plateformes sont concernées par la sortie de Rematch
. Nous le retrouverons sur PC, PS5 et Xbox Series, les trois supports les plus plébiscités du moment.
À l'heure actuelle, Sloclap n'envisage pas de sortir son titre sur d'autres plateformes, telles que la Nintendo Switch 2, pour ne citer que cet exemple.
Rappelons, en guise de conclusion, que Rematch
débarque le 19 juin 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est prévu pour être suivi pour le long terme.
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