Rematch dévoile sa feuille de route : compétitif, cross-play et bien plus encore au programme

Disponible pour toutes et tous depuis ce 19 juin, Rematch a réussi son lancement, avec un joli nombre de joueurs et des critiques plutôt positives. Pour fidéliser la communauté, Sloclap a dévoilé ses priorités pour améliorer l'expérience, et une petite feuille de route à court terme.
Le nouveau jeu de foot explosif Rematch
, imaginé par les créateurs de Sifu
, est sorti hier et a séduit les joueurs. Pour les garder en alerte, le studio a récemment publié un communiqué
pour dévoiler les grands axes de sa feuille de route, qui promet d'enrichir considérablement l'expérience de jeu dans les mois à venir.
Si aucune date précise n'est encore annoncée, le studio a toutefois levé le voile sur ses quatre grandes priorités de développement.
Un gameplay toujours plus riche et compétitif
Sloclap entend affiner l'expérience de jeu en profondeur pour offrir une expérience compétitive solide et technique. Parmi les ajustements prévus, on trouve notamment :
- Des améliorations sur les tacles glissés, pour plus de précision et de réalisme.
- Des retouches importantes sur les mécaniques des gardiens de but, afin de renforcer leur efficacité.
- Une évolution du système de dribbles pour offrir davantage de fluidité et d'options stratégiques.
- Une révision des interactions avec les murs, élément clé du gameplay dynamique de Rematch.
Le studio prévoit également de déployer des serveurs tests afin de recueillir les retours directs de la communauté avant de lancer ces nouvelles mécaniques officiellement. Idéal pour proposer des changements pertinents, qui ont déjà été testé par un large panel de joueurs.
Vers un Rematch toujours plus compétitif
La dimension compétitive de Rematch va elle aussi recevoir une attention toute particulière. Parmi les nouveautés à venir, le studio prévoit d'instaurer un système de tournoi pour dynamiser l'expérience compétitive, à la manière de Rocket League.
De plus, nous devrions voir apparaître un classement qui met en avant les meilleurs joueurs, et un système complet de création de club pour les joueurs qui jouent très souvent en équipe.
Des fonctionnalités sociales enrichies, le cross-play en tête
Côté social, Sloclap confirme que la priorité absolue est donnée au cross-play
, une fonctionnalité très attendue par la communauté. Mais le studio ne s'arrête pas là, puisqu'il travaille également sur :
- La possibilité d'assister aux matchs de son équipe lorsqu'on rejoint une escouade en cours de partie.
- La possibilité de rejouer facilement avec les coéquipiers rencontrés lors de parties précédentes.
Des nouveautés qui renforceront indéniablement l'aspect convivial et communautaire du jeu.
Des modes casuals et des IA pour s'entraîner
Rematch pense aussi aux joueurs occasionnels, avec l'ajout prochain de modes rapides pour renouveler l'expérience de jeu, mais aussi permettre aux débutants de s'entraîner plus facilement. Des IA contrôlées par l'ordinateur seront aussi ajoutées.
L'objectif est clair : proposer à tous types de joueurs une expérience de jeu adaptée à leur envie du moment.
Mais avant tout cela, l'objectif est de corriger les problèmes, les différents lags et soucis de performances, sans oublier la désynchronisation, qui peut parfois ruiner une partie. Dans tous les cas, Sloclap est bien motivé à rapidement améliorer Rematch pour séduire encore plus de joueurs ces prochains jours.
Nous sommes déterminés à faire de Rematch l'expérience multijoueur exceptionnelle que vous méritez, et nous nous engageons à communiquer régulièrement et en toute transparence avec notre communauté. Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints pour votre enthousiasme et votre soutien incroyables, c'est ce qui nous motive à rendre ce jeu aussi bon que possible !
Pour rappel, Rematch
est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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