Rematch cartonne sur Steam, la bêta surclasse FC et FIFA dès son lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 mai 2025 à 18h21
Contre toute attente, le jeu de football arcade Rematch, développé par Sloclap (créateur du célèbre jeu de combat Sifu), connaît un départ explosif. À peine lancée en bêta sur Steam, cette nouvelle expérience de foot à cinq dépasse déjà les records historiques des mastodontes du genre, FC et FIFA, se hissant dans le top 10 des titres les plus joués sur la plateforme.
Rematch cartonne sur Steam, la bêta surclasse FC et FIFA dès son lancement
Si la dernière bêta de Rematch avait déjà été un succès, la nouvelle, qui est le dernier test avant la sortie, fait encore mieux et bat déjà des records, devenant tout simplement le jeu de foot le plus populaire sur Steam.

Rematch fait sensation avec plus de 146 000 joueurs connectés simultanément

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Proposant un gameplay très dynamique en cinq contre cinq, Rematch (affectueusement surnommé « Fifu » par les joueurs) s'affranchit complètement des règles traditionnelles du football : pas de fautes, ni de hors-jeu, ni d'arrêts de jeu. Cette formule rappelle l'esprit arcade de Rocket League tout en mettant en avant des duels techniques et des actions collectives spectaculaires.

L'engouement est tel que la bêta ouverte du jeu a atteint un pic impressionnant de 146 573 joueurs simultanés, surpassant ainsi tous les records atteints par les franchises EA SPORTS FC et FIFA sur Steam. Aucun jeu sous l'égide d'Electronic Arts n'a réussi à faire mieux, ce qui est bluffant.

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Un succès fulgurant qui dépasse Marvel Rivals et Helldivers 2

Mieux encore, avec ce nombre spectaculaire de joueurs actifs, Rematch s'est rapidement placé devant des titres populaires récents comme Marvel Rivals et Helldivers 2. Certes, il s'agit ici d'un playtest gratuit comparé à des jeux payants, mais l'engouement reste néanmoins révélateur du potentiel de Rematch à quelques semaines seulement de sa sortie officielle. De bon augure pour la suite.

Un modèle économique respectueux et transparent

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Sloclap a profité de ce lancement réussi pour préciser son approche concernant la monétisation de Rematch. Sur son blog officiel, le studio assure :
Rematch est un projet que nous comptons accompagner sur le long terme : équilibrage, nouveaux modes de jeu, cartes inédites, tenues originales... Les idées ne manquent pas, et nous serons très attentifs aux retours de la communauté. 
Dans cette optique, le jeu proposera uniquement des achats cosmétiques : pas de lootboxes ni de systèmes cachés, et aucune option pay-to-win. Un passe saisonnier sera disponible avec une version gratuite et une version premium, mais les joueurs qui compléteront intégralement le passe premium recevront assez de monnaie en jeu pour acquérir celui de la saison suivante gratuitement.

La bêta finale de Rematch est accessible dès maintenant sur Steam jusqu'au samedi 31 mai à 14h (heure française). Le jeu complet sortira quant à lui le jeudi 19 juin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series au prix de 24,99 € et le studio s'est même payé le luxe d'accueillir des stars mondiales. Les joueurs précommandant le jeu profiteront d'un accès anticipé de trois jours pour prendre une longueur d'avance sur le terrain dès la sortie (voir les différentes éditions de Rematch).
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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