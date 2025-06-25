Rematch cartonne, la preuve avec ces chiffres en quelques jours

Les développeurs de Sifu confirment leur talent en dehors des tatamis. Rematch, le jeu de football signé Sloclap, dépasse désormais les 3 millions de joueurs, prouvant qu'entre arts martiaux et ballon rond, la frontière est plus fine qu'on ne le croit.
Un succès immédiat et durable pour Rematch
À peine lancé, Rematch
affichait déjà des statistiques impressionnantes avec 1 million de joueurs dès son premier jour
. Désormais, le cap symbolique des 3 millions de joueurs vient d'être franchi, comme annoncé officiellement par le compte X du jeu.
Un succès qui ne s'essouffle pas, puisque le pic journalier sur Steam culmine toujours à 78 500 joueurs simultanés
, un chiffre particulièrement solide pour ce genre de jeu. Les chiffres de l'annonce officielle témoignent de l'engouement des joueurs :
Pour ceux qui aiment les statistiques, ce sont déjà 11,8 millions de matchs joués, 55,6 millions de buts inscrits, 33,5 millions de passes décisives, et 69,1 millions d'arrêts.
Du combat au terrain, un crossover inattendu qui fonctionne
Loin d'être un simple jeu de sport classique, Rematch
s'appuie directement sur le savoir-faire de Sloclap dans le domaine des jeux de combat. En transposant les mécaniques fondamentales du « versus fighting » à une discipline collective comme le football, le studio a créé un cocktail aussi surprenant qu'efficace.
Concepts clés comme le placement
, la gestion des distances ou encore l'importance des mixups
trouvent naturellement leur place dans Rematch. Résultat : même les joueurs peu attirés par les jeux de sport traditionnels se surprennent à prendre plaisir à perfectionner leur technique et leur stratégie sur le terrain, tout en lâchant des tacles aux adversaires.
Encore quelques ajustements attendus
Si le succès est clairement au rendez-vous, Rematch doit néanmoins corriger quelques défauts de jeunesse
: l'absence initiale de cross-play
et certains soucis de netcode ont légèrement gâché la fête à certains joueurs, tout comme le gameplay et surtout certains joueurs, trop personnels et qui gâchent l'expérience des autres.
Toutefois, ces problèmes n'ont pas suffi à freiner l'engouement global autour du titre. Avec ce démarrage fulgurant, il est probable que Sloclap améliore rapidement ces points faibles pour renforcer encore davantage l'expérience de jeu.
Une formule gagnante qui fédère les joueurs
Ce pari audacieux de Sloclap est donc largement validé par le public, preuve qu'une approche originale peut séduire bien au-delà des frontières habituelles entre genres vidéoludiques. Avec déjà plus de 3 millions de joueurs conquis
, Rematch confirme qu'il y a de l'avenir dans cette fusion improbable entre combat tactique et football. Reste désormais à suivre les prochaines mises à jour et les améliorations qui permettront, peut-être, à Rematch
de s'imposer durablement dans le paysage compétitif.
Mais n'oublions pas qu'il est disponible sur le Game Pass, et que beaucoup ont dû l'essayer par ce biais. Sans l'acheter, donc. Vous pouvez également obtenir Rematch
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