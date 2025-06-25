Rematch cartonne, la preuve avec ces chiffres en quelques jours

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 juin 2025 à 17h02
Les développeurs de Sifu confirment leur talent en dehors des tatamis. Rematch, le jeu de football signé Sloclap, dépasse désormais les 3 millions de joueurs, prouvant qu'entre arts martiaux et ballon rond, la frontière est plus fine qu'on ne le croit.
Rematch cartonne, la preuve avec ces chiffres en quelques jours

Un succès immédiat et durable pour Rematch

À peine lancé, Rematch affichait déjà des statistiques impressionnantes avec 1 million de joueurs dès son premier jour. Désormais, le cap symbolique des 3 millions de joueurs vient d'être franchi, comme annoncé officiellement par le compte X du jeu.

Un succès qui ne s'essouffle pas, puisque le pic journalier sur Steam culmine toujours à 78 500 joueurs simultanés, un chiffre particulièrement solide pour ce genre de jeu. Les chiffres de l'annonce officielle témoignent de l'engouement des joueurs :
Pour ceux qui aiment les statistiques, ce sont déjà 11,8 millions de matchs joués, 55,6 millions de buts inscrits, 33,5 millions de passes décisives, et 69,1 millions d'arrêts. 

rematch-joueurs-sortie

Du combat au terrain, un crossover inattendu qui fonctionne

Loin d'être un simple jeu de sport classique, Rematch s'appuie directement sur le savoir-faire de Sloclap dans le domaine des jeux de combat. En transposant les mécaniques fondamentales du « versus fighting » à une discipline collective comme le football, le studio a créé un cocktail aussi surprenant qu'efficace.

Concepts clés comme le placement, la gestion des distances ou encore l'importance des mixups trouvent naturellement leur place dans Rematch. Résultat : même les joueurs peu attirés par les jeux de sport traditionnels se surprennent à prendre plaisir à perfectionner leur technique et leur stratégie sur le terrain, tout en lâchant des tacles aux adversaires.

rematch3

Encore quelques ajustements attendus

Si le succès est clairement au rendez-vous, Rematch doit néanmoins corriger quelques défauts de jeunesse : l'absence initiale de cross-play et certains soucis de netcode ont légèrement gâché la fête à certains joueurs, tout comme le gameplay et surtout certains joueurs, trop personnels et qui gâchent l'expérience des autres.

Toutefois, ces problèmes n'ont pas suffi à freiner l'engouement global autour du titre. Avec ce démarrage fulgurant, il est probable que Sloclap améliore rapidement ces points faibles pour renforcer encore davantage l'expérience de jeu.

Une formule gagnante qui fédère les joueurs

gardien2
Ce pari audacieux de Sloclap est donc largement validé par le public, preuve qu'une approche originale peut séduire bien au-delà des frontières habituelles entre genres vidéoludiques. Avec déjà plus de 3 millions de joueurs conquis, Rematch confirme qu'il y a de l'avenir dans cette fusion improbable entre combat tactique et football. Reste désormais à suivre les prochaines mises à jour et les améliorations qui permettront, peut-être, à Rematch de s'imposer durablement dans le paysage compétitif.

Mais n'oublions pas qu'il est disponible sur le Game Pass, et que beaucoup ont dû l'essayer par ce biais. Sans l'acheter, donc. Vous pouvez également obtenir Rematch tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 9,89 € au lieu de 25 €, soit 60 % de réduction.
    • Édition Pro → 12,89 € au lieu de 35 €, soit 63 % de réduction.
    • Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rematch est-il cross-play ?
Rematch 24 septembre 2025

Rematch est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux
Rematch 24 septembre 2025

Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Le jeu de foot-action multijoueur de Sloclap passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée d'une grosse mise à jour, l'ouverture de la Saison 1 et des nouveautés très attendues comme le cross-play et le mode classé.
Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ
Rematch 12 septembre 2025

Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ

Sorti en juin 2025, Rematch s'annonçait comme l'un des titres les plus attendus de l'année. Développé par Sloclap, les créateurs de Sifu, le jeu proposait une vision inédite d'un sport mondialement populaire : le football. Mais malgré un concept audacieux et un départ canon, les chiffres récents montrent une perte d'enthousiasme inquiétante.

commentaire (0)