Rematch accès anticipé : Comment jouer en avance au nouveau jeu de foot ?

Certaines personnes vont pouvoir jouer en avance à Rematch, le nouveau jeu de foot des développeurs de Sifu. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de son accès anticipé.
Rematch
est attendu avec impatience par la communauté, en grande partie après les différentes bêtas qui ont été des succès phénoménaux, regroupant de très nombreux joueurs. Alors que sa sortie approche, des joueurs peuvent déjà y avoir accès, et nous vous expliquons comment, si vous êtes intéressé.
Même s'il ne s'adresse pas à tous les joueurs, d'autant plus qu'il ne mise pas sur un gameplay de type simulation, mais plutôt arcade, ce titre suscite un vif intérêt chez celles et ceux passionnés par les jeux de foot, ou Rocket League, puisque nous y retrouvons une petite ressemblance.
Quoi qu'il en soit, comme il est coutume de le faire depuis quelques années, Rematch va bénéficier d'un accès anticipé
, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de plonger dans son univers avec quelques jours d'avance. Voici donc comment profiter de l'accès anticipé de Rematch si vous souhaitez y jouer en avance
.
Comment jouer en avance à Rematch grâce à l'accès anticipé ?
Si vous souhaitez explorer Rematch avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé
, c'est possible, mais sous certaines conditions.
En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de Rematch et donc y jouer plusieurs jours en avance
, il est impératif d'acheter certaines éditions bien spécifiques, comme c'est souvent le cas. Plus précisément, en précommandant les éditions Pro ou Elite
, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Rematch
. Rappelons, d'ailleurs, que cet accès anticipé
permet d'y jouer 3 jours plus tôt, soit dès ce 16 juin.
Évidemment, les éditions Pro et Elite de Rematch
ne comportent pas seulement les trois jours d'accès anticipé
, mais également d'autres bonus, listés dans le tableau ci-dessous :
|Avantages
|Standard
|Pro
|Elite
|Jeu de base (accès Day 1)
|Oui
|Oui
|Oui
|Casquette Sloclap exclusive « early adopters »
|Oui
|Oui
|Oui
|72 heures d'accès anticipé
|Non
|Oui
|Oui
|Captain Pass Upgrade Ticket
|Non
|Oui (x1)
|Oui (x2)
|Fond et titre Blazon exclusifs pour carte de joueur
|Non
|Oui
|Oui
|Ensemble de bijoux Blazon
|Non
|Oui
|Oui
|Débardeur Blazon Buckler exclusif
|Non
|Oui
|Oui
|Baskets exclusives Glitcher
|Non
|Non
|Oui
|Blazon Augmented Reality Cage
|Non
|Non
|Oui
|Casque Blazon exclusif
|Non
|Non
|Oui
Sa sortie se fera pour toutes et tous le 19 juin, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez également obtenir Rematch
tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction.
- Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction.
- Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
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