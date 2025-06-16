Rematch accès anticipé : Comment jouer en avance au nouveau jeu de foot ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 juin 2025 à 15h22
Certaines personnes vont pouvoir jouer en avance à Rematch, le nouveau jeu de foot des développeurs de Sifu. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de son accès anticipé.
Rematch accès anticipé : Comment jouer en avance au nouveau jeu de foot ?
Rematch est attendu avec impatience par la communauté, en grande partie après les différentes bêtas qui ont été des succès phénoménaux, regroupant de très nombreux joueurs. Alors que sa sortie approche, des joueurs peuvent déjà y avoir accès, et nous vous expliquons comment, si vous êtes intéressé. 

Même s'il ne s'adresse pas à tous les joueurs, d'autant plus qu'il ne mise pas sur un gameplay de type simulation, mais plutôt arcade, ce titre suscite un vif intérêt chez celles et ceux passionnés par les jeux de foot, ou Rocket League, puisque nous y retrouvons une petite ressemblance. 

Quoi qu'il en soit, comme il est coutume de le faire depuis quelques années, Rematch va bénéficier d'un accès anticipé, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de plonger dans son univers avec quelques jours d'avance. Voici donc comment profiter de l'accès anticipé de Rematch si vous souhaitez y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Rematch grâce à l'accès anticipé ?

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Si vous souhaitez explorer Rematch avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, c'est possible, mais sous certaines conditions.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de Rematch et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif d'acheter certaines éditions bien spécifiques, comme c'est souvent le cas. Plus précisément, en précommandant les éditions Pro ou Elite, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Rematch. Rappelons, d'ailleurs, que cet accès anticipé permet d'y jouer 3 jours plus tôt, soit dès ce 16 juin. 

Évidemment, les éditions Pro et Elite de Rematch ne comportent pas seulement les trois jours d'accès anticipé, mais également d'autres bonus, listés dans le tableau ci-dessous :

Avantages Standard Pro Elite
Jeu de base (accès Day 1) Oui Oui Oui
Casquette Sloclap exclusive « early adopters » Oui Oui Oui
72 heures d'accès anticipé Non Oui Oui
Captain Pass Upgrade Ticket Non Oui (x1) Oui (x2)
Fond et titre Blazon exclusifs pour carte de joueur Non Oui Oui
Ensemble de bijoux Blazon Non Oui Oui
Débardeur Blazon Buckler exclusif Non Oui Oui
Baskets exclusives Glitcher Non Non Oui
Blazon Augmented Reality Cage Non Non Oui
Casque Blazon exclusif Non Non Oui

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Sa sortie se fera pour toutes et tous le 19 juin, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez également obtenir Rematch tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction.
    • Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction.
    • Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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