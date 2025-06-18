Heure de sortie de Rematch en France, le nouveau jeu de foot sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie, en France, de Rematch, afin de pouvoir en profiter rapidement.

Heure de sortie de Rematch en France

Heure de sortie sur PC → 12h le 19 juin.

→ 12h le 19 juin. Heure de sortie sur PS5 → 12h le 19 juin.

→ 12h le 19 juin. Heure de sortie sur Xbox Series → 12h le 19 juin.

PC Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction. Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction. Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Développé ainsi qu'édité par Sloclap, à qui nous devons Sifu,est un jeu de football avec une forte dimension multijoueur. Très apprécié lors de la bêta, mais encore plus lors de la sortie de l'accès anticipé, de nombreuses personnes attendent néanmoins le lancement de l'édition basique pour se lancer dans l'aventure, et tenter de gagner des matchs, seul ou avec leurs amis.C'est pourquoi la communauté se demandeComme souvent lorsqu'un jeu sort sur plusieurs plateformes, l'heure de sortie peut différer. Fort heureusement, Sloclap a décidé de faire dans la simplicité, en rendant le jeu disponible sur toutes les plateformes à la fois. Et l'autre bonne nouvelle, est qu'il ne faudra pas patienter jusqu'à la fin de la journée pour jouer àCôté prétéléchargement, aucun mot n'a été dit, mais sachez que si vous avez l'une des éditions spéciales, vous pouvez déjà y jouer.Quoi qu'il en soit, vous pourrez le télécharger dès midi ce 19 juin, et prendre en main Rematch, afin de tenter de faire partie des meilleurs. Les retours sont très positifs, bien que le gameplay soit assez difficile à prendre en main.Notez également que pour le moment, le cross-play n'est pas de la partie, mais devrez arriver très vite. Rematch est aussi disponible via le Game Pass. Mais aucune sortie sur PS4 et Xbox One n'est prévue. Vous pouvez également obtenirtout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :