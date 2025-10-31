Tank Battlefield REDSEC : Comment obtenir un char d'assaut ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 octobre 2025 à 11h16
Nous vous expliquons pas à pas comment débloquer un tank au cours d'une partie sur Battlefield REDSEC.
Tank Battlefield REDSEC : Comment obtenir un char d'assaut ?
Sur le battle royale Battlefield REDSEC, les joueurs et les joueuses ont accès à différents véhicules. Parmi eux, le tank. Toutefois, pour utiliser un char d'assaut, il convient d'effectuer certaines actions bien spécifiques. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment obtenir un tank au cours d'une partie sur Battlefield REDSEC.

Comment débloquer un tank sur Battlefield REDSEC ?

Obtenir une carte d'accès de véhicule pour un tank

Si vous désirez débloquer un tank sur Battlefield REDSEC, sachez que cela va vous prendre un peu de temps et vous demander de réaliser plusieurs actions. Pour obtenir un char d'assaut sur REDSEC, vous devez tout d'abord récupérer une carte d'accès de véhicule (item jaune).

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C'est en effectuant des missions que vous pourrez potentiellement ramasser une carte d'accès de véhicule. Cependant, sachez que toutes les missions n'en donnent pas une. De ce fait, n'hésitez pas à les consulter, depuis votre carte, pour connaître les récompenses accordées. Par ailleurs, il semblerait qu'il faille en effectuer plusieurs avant de possiblement accéder à une mission offrant une carte d'accès de véhicule. Évidemment, vous pouvez également récupérer une carte sur le cadavre d'un ennemi.

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Obtenir un tank sur REDSEC

Dans tous les cas, une fois que vous êtes en possession de ladite carte d'accès, ouvrez votre carte pour noter l'emplacement d'une remorque de véhicule (comme sur la première image ci-dessous), contenant un tank. Approchez-vous en et ouvrez la remorque à l'aide de la carte. L'ouverture prend plusieurs secondes et déclenche une alarme, signalant votre position aux adversaires dans les alentours. Faites donc bien attention durant ce laps de temps car des ennemis pourraient vous attaquer.

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Une fois que la remorque est ouverte, vous pouvez entrer dans le char d'assaut. Vous savez à présent comment débloquer un tank sur Battlefield REDSEC. Rappelons, en guise de conclusion, que REDSEC, qui est lié à Battlefield 6, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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