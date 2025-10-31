Tank Battlefield REDSEC : Comment obtenir un char d'assaut ?

Nous vous expliquons pas à pas comment débloquer un tank au cours d'une partie sur Battlefield REDSEC.

Comment débloquer un tank sur Battlefield REDSEC ?

Obtenir une carte d'accès de véhicule pour un tank

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Obtenir un tank sur REDSEC





Sur le battle royale, les joueurs et les joueuses ont accès à différents véhicules. Parmi eux, le. Toutefois, pour, il convient d'effectuer certaines actions bien spécifiques. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsSi vous désirez, sachez que cela va vous prendre un peu de temps et vous demander de réaliser plusieurs actions. Pour, vous devez tout d'abord récupérer une carte d'accès de véhicule (item jaune).C'est en effectuant des missions que vous pourrez potentiellement ramasser une carte d'accès de véhicule. Cependant, sachez que toutes les missions n'en donnent pas une. De ce fait, n'hésitez pas à les consulter, depuis votre carte, pour connaître les récompenses accordées. Par ailleurs, il semblerait qu'il faille en effectuer plusieurs avant de possiblement accéder à une mission offrant une carte d'accès de véhicule. Évidemment, vous pouvez également récupérer une carte sur le cadavre d'un ennemi.Dans tous les cas, une fois que vous êtes en possession de ladite carte d'accès, ouvrez votre carte pour noter l'emplacement d'une remorque de véhicule (comme sur la première image ci-dessous), contenant un. Approchez-vous en et ouvrez la remorque à l'aide de la carte. L'ouverture prend plusieurs secondes et déclenche une alarme, signalant votre position aux adversaires dans les alentours. Faites donc bien attention durant ce laps de temps car des ennemis pourraient vous attaquer.Une fois que la remorque est ouverte, vous pouvez entrer dans. Vous savez à présent comment. Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est lié à Battlefield 6, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.